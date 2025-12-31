Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Foto: © photonews

STVV staat na twintig speeldagen nog steeds in de top drie van de competitie. De prestaties roepen de vraag op hoe ver de ploeg kan reiken in de titelstrijd.

Analyse van de huidige positie

Ondanks de sterke klassering blijven de analisten voorzichtig richting het einde van de competitie. Franky Van der Elst vertelde in één-tweetje van Sporza dat het een heel aangename ploeg is om naar te kijken. “Maar ik zie ze in de play-offs niet wedijveren met de beste teams”, voegt hij er meteen aan toe.

Daarmee benadrukt hij dat de stap naar de absolute top volgens hem nog groot blijft. Vanhaezebrouck sluit zich daarbij aan. Hij stelde dat “Union en Club Brugge normaal gezien beter zijn. Genk kan ook nog stappen zetten onder Nicky Hayen.” Die inschatting plaatst STVV in een achtervolgende rol.

Concurrentie en verwachtingen

Toch ziet Vanhaezebrouck ruimte voor een hoge eindklassering. Hij zegt zonder twijfelen dat “Antwerp, AA Gent, KV Mechelen … allemaal minder zijn dan STVV.” Volgens hem kan de ploeg dus meedoen voor plaatsen drie en vier, al blijft het verschil met de top twee volgens hem aanzienlijk.

Impact van de wintermercato

In Sint‑Truiden leeft de vraag of sleutelspelers in januari kunnen vertrekken. Vanhaezebrouck benadrukte dat “het geluk van STVV is dat ze geen absolute uitblinker hebben, maar een heel goed collectief.” Daardoor verwacht hij geen massale interesse in individuele spelers.

Hij lichtte toe dat “Ito de spelmaker is, Goto de doelpuntenmaker en Yamamoto de werkmier, maar daarvoor zullen de clubs niet in de rij staan.” Dat beperkt volgens hem de kans op grote verschuivingen.

Lees ook... Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

Situatie rond Goto

Daarnaast kwam de huursituatie van Goto ter sprake. Vanhaezebrouck vertelde dat “Anderlecht vergeten is om in de huurovereenkomst te zetten dat ze hem tijdens de winter kunnen terugnemen.” Hij voegde eraan toe dat de Brusselaars er eerder “al in gefaald hadden om de Japanner goed te laten voelen in Brussel”, zo besluit hij.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

