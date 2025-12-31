Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

In de aanloop naar het gala van de Gouden Schoen gaf Dévy Rigaux zijn visie op de belangrijkste kanshebbers. Daarbij kwam ook de grootste bedreiging voor Club Brugge ter sprake.

Analyse van de eerste seizoenshelft

Rigaux wees op de dominantie van Ardon Jashari in de eerste maanden van het seizoen, zo zei hij in de HLN-voetbalpodcast. De middenvelder maakte indruk met zijn rendement en impact. Zijn transfer voor een recordbedrag versterkte dat beeld.

Toch keek Rigaux verder dan de eerste seizoenshelft. Hij benadrukte dat de volledige jaargang bepalend is voor de uiteindelijke keuze.

Favorieten volgens Rigaux

Voor hem is er één speler die over twaalf maanden het sterkste dossier heeft opgebouwd. Hij stelde dat Christos Tzolis de Gouden Schoen verdient. De cijfers van de aanvaller vormen volgens hem een doorslaggevend element.

Rigaux verwees naar de 23 doelpunten en 25 assists die Tzolis verzamelde. Daarnaast prees hij diens constante niveau en voorbeeldfunctie binnen de ploeg.

Andere kandidaten binnen Club Brugge

Naast Tzolis blijft Hans Vanaken volgens Rigaux een vaste naam in de lijstjes. Zijn prestaties zorgen ervoor dat hij elk jaar opnieuw in aanmerking komt. De continuïteit van Vanaken blijft een factor in de beoordeling. Club Brugge rekent erop dat minstens één van beide spelers hoog eindigt op het gala.



De grootste bedreiging

Rigaux gaf ook aan welke speler van buiten de club het meest gevaar vormt. Hij vertelde dat Franjo Ivanovic heel bepalend is geweest in de titelstrijd. De aanvaller van Union wordt gezien als de belangrijkste concurrent.