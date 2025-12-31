It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

De volledige redactie van Voetbalkrant.com, Wielernieuws.be en Walfoot.be wenst u een geweldige oudejaarsavond en een prachtig 2026. Moge al je dromen uitkomen. Geniet ervan!

Het is zover. Over enkele uren zullen de laatste slagen van het jaar klinken, waarmee het einde van 2025 wordt gemarkeerd en meteen ook het begin van 2026. Een jaar dat wij u veel geluk toewensen, zowel op het veld als daarbuiten.

Dromen voor de Rode Duivels?

2026 zal uiteraard worden gekenmerkt door het Wereldkampioenschap. De grote zomertoekomst vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Zullen de Rode Duivels in de grote finale staan in het MetLife Stadium in New York? We zijn daar (zeer) ver van verwijderd: maar dat is ook de schoonheid van het nieuwe jaar: alles moet nog geschreven worden.

Wat betreft clubvoetbal, belooft het jaar ook daar spannend te worden. We wensen u toe dat uw favoriete team u blijft beroeren en het beter doet dan vorig seizoen (of tenminste net zo goed, als u supporter bent van Union SG).

Een goed wijnjaar in aantocht?

Maar veel belangrijker dan deze voetbaloverwegingen wensen wij u het allerbelangrijkste toe: persoonlijke groei. Dat 2026 voor u en uw dierbaren synoniem mag staan voor vreugde, geluk en een goede gezondheid.



De volledige redactie van Voetbalkrant.com wenst u allemaal een geweldige oudejaarsavond en een prachtig jaar 2026. We ontmoeten u graag vanaf 1 januari op onze website om het laatste nieuws van het Belgische voetbal en de Rode Duivels opnieuw te ontdekken.