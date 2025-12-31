'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

Slecht nieuws vanuit Brazilië. Voormalig topvoetballer Roberto Carlos is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zijn hart vertoonde afwijkingen en hij moest een hartoperatie ondergaan. Hij is gelukkig wel buiten levensgevaar.

Roberto Carlos onderging een spoedhartoperatie in Brazilië na een aantal medische onderzoeken. De voormalige Real Madrid-speler en huidige clubambassadeur, die op vakantie was in zijn thuisland, is buiten levensgevaar.

Complicaties bij hartonderzoek

Dat meldt onder meer El Pais. Ook bronnen uit Brazilië bevestigen het nieuws. Er zouden complicaties zijn opgedoken tijdens de hartoperatie, waardoor die langer dan eerst verwacht duurde. Toch lijkt alles goed te komen met de Braziliaanse back.

"Voormalig Real Madrid-speler Roberto Carlos (Garça, Sao Paulo, 52 jaar) heeft in zijn geboorteland Brazilië een spoedoperatie aan zijn hart ondergaan nadat een bloedstolsel in zijn been was ontdekt", aldus de Spaanse krant.

Roberto Carlos blijft ter observatie in het ziekenhuis

"​​Een grondiger onderzoek, inclusief een MRI-scan, toonde aan dat een aanzienlijk deel van zijn hart niet goed functioneerde, waarop de artsen onmiddellijk besloten tot een operatie. De voormalige Real Madrid-speler, die tussen 1996 en 2007 voor de club speelde en momenteel ambassadeur is, was op vakantie in zijn geboorteland."


"De operatie, waarbij een katheter werd ingebracht, werd door complicaties bijna drie uur uitgesteld (in plaats van de verwachte 40 minuten). Volgens AS is de ex-speler buiten levensgevaar, maar hij zal nog minstens 48 uur in het ziekenhuis blijven ter observatie om zijn herstel te waarborgen."

