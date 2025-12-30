Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Het voetbaljaar 2025 zit erop. Hoog tijd om hier en daar nog eens terug te blikken en mogelijk ook al vooruit te kijken naar de nieuwe jaargang. Een van de meest pijnlijke zaken van 2025 blijft de Europese uitschakeling van RSC Anderlecht.

De Conference League wordt nog steeds als een vergaarbakje gezien. Dat gaf ook Gilles De Coster aan in 90 Minutes. Voor een ploeg als KV Mechelen zou dat dan weer bijzonder leuk zijn – ook voor de supporters.

Het vergaarbakje van de Conference League?

“De supporters zouden daar enorm naar uitkijken”, aldus Steven Defour. Andere analisten opperen dan weer dat Club Brugge in de Conference League een goede zaak zou kunnen zijn, omdat ze het dan kunnen winnen.

Waarop Filip Joos inpikte: “Het is de competitie voor de Belgische teams, maar niet meer voor Club Brugge. Als zij daar raken, dan hebben ze een enorm probleem gehad in het seizoen ervoor om in die Conference League te raken.”

“Anderlecht had kunnen overwinteren”

“Anderlecht had in die Conference League moeten zitten. Ze hebben zich laten uitschakelen door Häcken, die het daar ook slecht doen momenteel”, is Joos streng voor paars-wit. Er valt ook iets voor te zeggen.



Häcken staat 32e in de Conference League met 3 op 18 en ligt er zo dus uit. AEK Athene werd wel derde, maar daar had Anderlecht nooit moeten tegen uitkomen als ze de Zweden hadden kunnen uitschakelen. “Ik zeg niet dat ze de Conference League gingen winnen, maar wel overwinteren en dergelijke. Het is een ramp voor het Belgisch voetbal.”