DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse
Laurens De Bock blijft plezier beleven in het amateurvoetbal. Hij heeft daarom zijn contract verlengd bij zijn club HO Kalken. 33 jaar oud is hij ondertussen, maar nog lang niet versleten.

In januari was Laurens De Bock al zes maanden zonder club na zijn vertrek bij de Griekse club Atromitos de zomer daarvoor. Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn roots door te tekenen bij Kalken, de club waar hij eind vorige eeuw op vijfjarige leeftijd zijn eerste balletje trapte.

Het heilige vuur blijft branden

25 jaar later is de lokale jongen terug in de periferie van Gent met een mooie carrière achter zich: bijna 180 wedstrijden met Club Brugge, 30 Europese wedstrijden, een korte periode bij Sunderland (toen in de League One) en drie keer op de bank bij de Rode Duivels in 2012 en 2014 (zonder speelminuten).

Daarmee maakt hij de trots van KFC HO  Kalken, dat na de promotie van afgelopen zomer in D2 VV speelt. Met de aanvoerdersband om de arm heeft De Bock dit seizoen nog geen minuut gemist en geniet hij van zijn spel op de rechterflank.

Dit blijkt ook uit zijn nieuwe contract, waardoor hij de velden van D2 Amateurs zal blijven betreden. Voor een promovendus heeft Kalken de wind in de zeilen met een mooie vierde plaats, tien punten achter leider Mandel United.

Na afscheid genomen te hebben van zijn professionele carrière met zijn vertrek uit Griekenland, combineert Laurens De Bock nu zijn voetbalactiviteiten met een baan als monteur. We wensen Bockie ook volgend seizoen veel succes in Kalken.

