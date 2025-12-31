Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Het Disciplinair Comité heeft een beslissing genomen over het recente wangedrag van Stijn Stijnen. De coach van Patro Eisden krijgt meerdere sancties na incidenten in opeenvolgende competitiewedstrijden.

De voetbalbond meldt dat Stijnen vier speeldagen schorsing krijgt voor feiten tijdens duels tegen RSCA Futures en KV Kortrijk. De eerste incidenten dateren van begin november, toen hij ondanks een eerdere schorsing toch verhaal ging halen bij de lijnrechter over een betwiste fase. De scheidsrechters noteerden bovendien dat er na afloop geen maaltijd werd voorzien.

Voor deze feiten volgt een effectieve schorsing van twee wedstrijden en een geldboete. De bond koppelt dat aan de herhaalde confrontatie met de arbitrage en de organisatorische tekortkomingen op de club.

Tweede incident bij Kortrijk

Een week later liep het opnieuw mis tijdens het duel in Kortrijk. Stijnen werd uitgesloten en wachtte de arbitrage op in de spelerstunnel. De vierde official beschreef het voorval: “Daarop zei hij luidop tegen iemand met training van de uitploeg dat die alle beelden, waarbij ooit een trainer een wegwerpbeweging maakte, moet opzoeken en dat er zo honderden zijn.” Ook dit levert hem twee extra speeldagen schorsing en een bijkomende boete op.

Voorgaande feiten

Daarnaast loopt er nog een dossier over zijn optreden in Lokeren op 21 december. Daar weigerde hij een tweede gele kaart te aanvaarden, waarna hij meteen rood kreeg. Het bondsparket wees op zijn herhaald gedragspatroon en gebruikte daarbij de omschrijving keizer van de recidive.

Opgetelde sancties



De bond herinnerde hem eraan dat hij in zijn loopbaan reeds 15 maanden plus 50 individuele wedstrijden aan schorsingen verzamelde. De nieuwe uitspraak komt boven op dat bestaande totaal. Het comité behandelt het Lokeren‑dossier later afzonderlijk. De huidige uitspraak geldt uitsluitend voor de incidenten tegen RSCA Futures en Kortrijk en treedt onmiddellijk in werking.