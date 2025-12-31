Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Disciplinair Comité heeft een beslissing genomen over het recente wangedrag van Stijn Stijnen. De coach van Patro Eisden krijgt meerdere sancties na incidenten in opeenvolgende competitiewedstrijden.

De voetbalbond meldt dat Stijnen vier speeldagen schorsing krijgt voor feiten tijdens duels tegen RSCA Futures en KV Kortrijk. De eerste incidenten dateren van begin november, toen hij ondanks een eerdere schorsing toch verhaal ging halen bij de lijnrechter over een betwiste fase. De scheidsrechters noteerden bovendien dat er na afloop geen maaltijd werd voorzien.

Voor deze feiten volgt een effectieve schorsing van twee wedstrijden en een geldboete. De bond koppelt dat aan de herhaalde confrontatie met de arbitrage en de organisatorische tekortkomingen op de club.

Tweede incident bij Kortrijk

Een week later liep het opnieuw mis tijdens het duel in Kortrijk. Stijnen werd uitgesloten en wachtte de arbitrage op in de spelerstunnel. De vierde official beschreef het voorval: “Daarop zei hij luidop tegen iemand met training van de uitploeg dat die alle beelden, waarbij ooit een trainer een wegwerpbeweging maakte, moet opzoeken en dat er zo honderden zijn.” Ook dit levert hem twee extra speeldagen schorsing en een bijkomende boete op.

Voorgaande feiten

Daarnaast loopt er nog een dossier over zijn optreden in Lokeren op 21 december. Daar weigerde hij een tweede gele kaart te aanvaarden, waarna hij meteen rood kreeg. Het bondsparket wees op zijn herhaald gedragspatroon en gebruikte daarbij de omschrijving keizer van de recidive.

Opgetelde sancties


De bond herinnerde hem eraan dat hij in zijn loopbaan reeds 15 maanden plus 50 individuele wedstrijden aan schorsingen verzamelde. De nieuwe uitspraak komt boven op dat bestaande totaal. Het comité behandelt het Lokeren‑dossier later afzonderlijk. De huidige uitspraak geldt uitsluitend voor de incidenten tegen RSCA Futures en Kortrijk en treedt onmiddellijk in werking.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Meer nieuws

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

12:00
Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

11:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

11:20
'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

11:20
2
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

11:00
4
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

09:53
4
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

09:30
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

09:00
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
1
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
2
Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

07:20
34
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
2
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

22:30
4
"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

17:20
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
7
Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

21:20
1
FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

20:40
1
'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

21:00
2
'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

20:20
7
'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

20:00
6
DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

19:40
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
2
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40
Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

18:20
Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

18:00
'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

17:40
4
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

17:00
8
'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

J K J K over 'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat' Dirk1897 Dirk1897 over Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV" RememberLierse RememberLierse over Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal" RememberLierse RememberLierse over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" Erwin Wille Erwin Wille over Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist OH boy OH boy over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? PigsInSpace PigsInSpace over 'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman' William Wallace William Wallace over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved