Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030
Foto: © photonews

Na het WK in de VS, Canada en Mexico volgend jaar zal ook het WK 2030 opnieuw worden gedeeld tussen meerdere landen. Er is echter nog steeds onduidelijkheid over waar de finale zal plaatsvinden.

Na de Amerikaanse editie van 2026 keert het Wereldkampioenschap in 2030 terug naar de Afrikaanse en Europese continenten, met een competitie die wordt gedeeld tussen Spanje, Portugal en Marokko. Het is echter nog onduidelijk waar de finale van het Wereldkampioenschap 2030 zal plaatsvinden.

Twee grote kansen voor WK 2030?

Er zijn twee mogelijkheden: het legendarische Santiago Bernabeu-stadion van Real Madrid, of het toekomstige Grand Stade de Benslimane in Casablanca, dat met 150.000 zitplaatsen het grootste stadion ter wereld zal zijn zodra het wordt geopend. Maar, volgens het Spaanse medium AS zou de FIFA een voorkeur hebben.

De internationale voetbalorganisatie neigt inderdaad naar Madrid en het Santiago Bernabeu. De reden hiervoor zijn de uitstekende relaties tussen de voorzitter van Real Madrid, Florentino Perez, en Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, maar ook de organisatorische voordelen die deze keuze met zich meebrengt.

Finale in Madrid?

Real Madrid is namelijk gewend aan grote evenementen van dit kaliber, zoals de Clasico's of Champions League-finales, en het Santiago Bernabeu heeft onlangs een NFL-wedstrijd gehost zonder enig organisatorisch probleem.


De organisatie, die soms bekritiseerd wordt door de deelnemers aan de Afrika Cup die momenteel in Marokko plaatsvindt, pleit misschien ook niet in het voordeel van het Grand Stade de Benslimane. Maar AS preekt vanzelfsprekend voor eigen parochie en vanuit Marokko ontkent men elke beslissing van de FIFA in deze richting...

Nieuwste reacties

club brugge-lover club brugge-lover over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel filip.dhose filip.dhose over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Don Doumbia Don Doumbia over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' CringeMedia CringeMedia over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" jeffzie151 jeffzie151 over 'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg' CringeMedia CringeMedia over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? Dirk1897 Dirk1897 over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Jolige Joep Jolige Joep over Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" Kantine
