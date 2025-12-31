'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

Dirk Asare heeft zich de voorbije maanden nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij Lierse. Zijn recente prestaties zorgen ervoor dat meerdere clubs hem nauwgezet volgen.

Stijgende interesse

Asare, een 21‑jarige centrale middenvelder, maakte indruk met een doelpunt in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. Die actie versterkte zijn aanwezigheid op de lijstjes van verschillende rekruteringsdiensten. Al sinds het najaar zakken geregeld scouts af naar Lier om hem te observeren, vooral vanwege zijn defensieve kwaliteiten.

De speler werd in 2024 zonder transfersom overgenomen van KV Mechelen, waardoor een eventuele verkoop voor Lierse financieel bijzonder interessant kan worden.

Openheid voor een transfer

Binnen de club wordt niet uitgesloten dat Asare in de komende periode vertrekt. Lierse staat ervoor open om een lucratieve deal te overwegen, zeker gezien de beperkte investering die eerder nodig was om hem binnen te halen, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De combinatie van zijn leeftijd, profiel en recente ontwikkeling maakt hem tot een logische kandidaat voor ploegen uit de hoogste klasse.

Asare ligt nog onder contract tot 2026. Volgens de gegevens van Transfermarkt wordt die waarde momenteel geschat op 450.000 euro, wat een indicatie vormt voor mogelijke gesprekken.





Potentiële stap richting JPL

De toenemende aandacht uit de Jupiler Pro League toont dat Asare een stap hogerop zou kunnen zetten. Zijn profiel past bij teams die op zoek zijn naar een jonge, defensief ingestelde middenvelder met doorgroeipotentieel. Lierse volgt de situatie nauwlettend op en lijkt bereid om mee te werken aan een transfer wanneer de voorwaarden gunstig zijn.