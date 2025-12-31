'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'
Foto: © photonews

De toekomst van Joel Ordóñez blijft onderwerp van beweging op de transfermarkt. Zijn naam circuleert bij meerdere clubs richting de winterperiode.

Situatie rond de geïnteresseerde clubs

Ordóñez wordt al maanden gevolgd door verschillende teams die hem komende zomer willen aantrekken. Januari wordt gezien als een cruciale fase, omdat meerdere ploegen zijn dossier actief bestuderen. Liverpool geldt daarbij als de meest concrete kandidaat, al is er intussen een extra gegadigde opgedoken.

De verdediger had lange tijd een voorkeur voor een overstap naar Chelsea. Dat plan lijkt echter weggevallen, want Chelsea stapte uit de onderhandelingen, zo meldt Bolavip. Daarmee verschuift de dynamiek in het dossier.

Nieuwe concurrentie op de markt

Door het afhaken van Chelsea ligt de weg open voor andere clubs. Liverpool blijft nadrukkelijk in beeld, maar er komt bijkomende interesse uit Italië. Volgens de berichtgeving volgt Inter Milaan de situatie nauwgezet en zou de club bereid zijn om mee te dingen indien nodig. De Italiaanse ploeg werkt aan een versterking van de defensie en ziet in Ordóñez een mogelijke optie voor de komende maanden.

Binnen Liverpool wordt zijn naam steeds vaker genoemd in verband met de winterperiode. De ploeg kende een moeilijke reeks in de Premier League en liep tien punten achterstand op Arsenal op. De defensieve fouten in die periode zorgen ervoor dat de club actief zoekt naar versterking. Ordóñez past qua profiel in de zoektocht naar extra stabiliteit achterin, waardoor hij een reële piste blijft.


Inter volgt de speler al sinds de start van het seizoen. De club uit de Serie A zou bereid zijn om in januari een bod te overwegen. De uiteindelijke beslissing hangt af van de speler zelf en van Club Brugge, dat volgens de berichtgeving niet makkelijk onderhandelt.

