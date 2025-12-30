'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marokko won maandagavond met liefst 3-0 van Zambia. Dat was reden genoeg om te feesten, want Marokko gaat op het toernooi in eigen land alvast een ronde verder. In België braken dan weer onlusten uit.

Na de overwinning van Marokko tegen Zambia op de Africa Cup zijn maandagavond relletjes uitgebroken in Sint-Jans-Molenbeek. Het begon met een feestje, maar uiteindelijk was er vuurwerk en er is zelfs een onderzoek naar brandstichting.

De politie kwam massaal ter plaatse, enkele uren nadat Marokko zich op de Afrika Cup had weten te plaatsn voor de volgende ronde na een 3-0 overwinning tegen Zambia - een puike prestatie van de Atlasleeuwen, met onder meer twee goals van El Kaabi.

Onderzoek naar brandstichting in Sint-Jans-Molenbeek

Zo’n 200 mensen kwamen samen op het plein aan het Zwarte Vijverpark. “Dat is een plaats waar mensen vaak samenkomen na een wedstrijd van Marokko”, aldus Martin Baes van de politiezone Brussel-West in Het Nieuwsblad. “Aanvankelijk verliep het allemaal heel feestelijk met veel vreugdetaferelen, maar uiteindelijk werden zaken in brand gestoken.”

De politie moest tussenkomen om de openbare orde te herstellen, pas na middernacht keerde de rust terug. Koren op de molen van Tom Van Grieken van Vlaams Belang, die op X stevig uithaalde over wat er maandagavond gebeurde.

"Het is omdat Marokko heeft gewonnen in de #Afrikacup. Elke gelegenheid wordt gebruikt om de publieke ruimte te terroriseren. Waarom wordt recht en orde niet hersteld op onze straten? Waarom wordt de politie niet massaal ingezet?", aldus Van Grieken streng.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Marokko
België

Meer nieuws

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
1
FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

20:40
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

17:00
5
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

19:40
'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

20:00
1
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40
Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

18:20
Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

18:00
'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

17:40
4
"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

17:20
'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
6
Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

15:30
1
KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden Analyse

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

14:40
Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

15:00
Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

14:20
Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

14:00
20
"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

13:30
1
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

11:20
4
Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

13:00
9
Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt De derde helft

Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt

12:40
'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

12:20
Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak" Analyse

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

11:40
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
1
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
11
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
1
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
13
Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

Afrika Cup: ex-speler van Club Brugge stuurt Hugo Broos naar de volgende ronde met onbegrijpelijk handspel

07:20
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
13
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 3
Angola Angola 0-0 Egypte Egypte
Zambia Zambia 0-3 Marokko Marokko
Tanzania Tanzania 1-1 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 1-3 Nigeria Nigeria
Botswana Botswana 20:00 DR Congo DR Congo
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 31/12 Algerije Algerije
Mozambique Mozambique 31/12 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

club brugge-lover club brugge-lover over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel filip.dhose filip.dhose over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Don Doumbia Don Doumbia over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' CringeMedia CringeMedia over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" jeffzie151 jeffzie151 over 'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg' CringeMedia CringeMedia over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? Dirk1897 Dirk1897 over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Jolige Joep Jolige Joep over Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved