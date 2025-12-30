'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

Marokko won maandagavond met liefst 3-0 van Zambia. Dat was reden genoeg om te feesten, want Marokko gaat op het toernooi in eigen land alvast een ronde verder. In België braken dan weer onlusten uit.

Na de overwinning van Marokko tegen Zambia op de Africa Cup zijn maandagavond relletjes uitgebroken in Sint-Jans-Molenbeek. Het begon met een feestje, maar uiteindelijk was er vuurwerk en er is zelfs een onderzoek naar brandstichting.

De politie kwam massaal ter plaatse, enkele uren nadat Marokko zich op de Afrika Cup had weten te plaatsn voor de volgende ronde na een 3-0 overwinning tegen Zambia - een puike prestatie van de Atlasleeuwen, met onder meer twee goals van El Kaabi.

Onderzoek naar brandstichting in Sint-Jans-Molenbeek

Zo’n 200 mensen kwamen samen op het plein aan het Zwarte Vijverpark. “Dat is een plaats waar mensen vaak samenkomen na een wedstrijd van Marokko”, aldus Martin Baes van de politiezone Brussel-West in Het Nieuwsblad. “Aanvankelijk verliep het allemaal heel feestelijk met veel vreugdetaferelen, maar uiteindelijk werden zaken in brand gestoken.”

Taferelen van gisterenavond uit #Molenbeek en het is niet eens Nieuwjaar. Nee, het is omdat Marokko heeft gewonnen in de #Afrikacup. Elke gelegenheid wordt gebruikt om de publieke ruimte te terroriseren. Waarom wordt recht en orde niet hersteld op onze straten? Waarom wordt de… pic.twitter.com/zsquurbwWp — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) December 30, 2025

De politie moest tussenkomen om de openbare orde te herstellen, pas na middernacht keerde de rust terug. Koren op de molen van Tom Van Grieken van Vlaams Belang, die op X stevig uithaalde over wat er maandagavond gebeurde.





"Het is omdat Marokko heeft gewonnen in de #Afrikacup. Elke gelegenheid wordt gebruikt om de publieke ruimte te terroriseren. Waarom wordt recht en orde niet hersteld op onze straten? Waarom wordt de politie niet massaal ingezet?", aldus Van Grieken streng.