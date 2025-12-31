Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ordonez

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

De toekomst van Joel Ordóñez blijft onderwerp van beweging op de transfermarkt. Zijn naam circuleert bij meerdere clubs richting de winterperiode. (Lees meer)