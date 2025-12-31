Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'
De toekomst van Joel Ordóñez blijft onderwerp van beweging op de transfermarkt. Zijn naam circuleert bij meerdere clubs richting de winterperiode. (Lees meer)
