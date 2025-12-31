Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ordonez

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

De toekomst van Joel Ordóñez blijft onderwerp van beweging op de transfermarkt. Zijn naam circuleert bij meerdere clubs richting de winterperiode. (Lees meer)


08:40
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
6
07:00
1
06:30
23:00
3
22:30
2
22:00
21:40
3
21:20
1
21:00
2
20:40
1
20:20
4
20:00
3
19:40
19:20
19:00
2
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

18:40
17:40
18:20
18:00
17:40
4
17:00
7
17:20
16:30
16:00
9
15:30
1
KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden Analyse

14:40
15:00
14:20
14:00
20
13:30
1
13:00
9

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

