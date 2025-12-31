Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club


Foto: © photonews
Bij Ajax Amsterdam heeft traditie altijd een grote rol gespeeld. In dat kader komt de benoeming van Jordi Cruijff als technisch directeur niet als een verrassing.

Net als RSC Anderlecht kan Ajax Amsterdam terugvallen op een historisch, bijna mythisch statuut in eigen land en op een roemrijk verleden – maar de club kende de voorbije jaren moeilijkheden. Ook dit seizoen staan de Ajacieden (kampioen in 2022) al 16 punten achter op de leider en is de titel zo goed als onhaalbaar.

Mogelijk grijpt de Amsterdamse leiding daarom terug naar dat verleden door te kiezen voor een legendarische naam om de club in 2026 opnieuw op de rails te krijgen: Cruijff. Johan Cruijff, de grootste Nederlandse speler aller tijden en drievoudig Ballon d’Or, blijft uiteraard de absolute icoon van Ajax Amsterdam.

Jordi Cruijff, eindelijk op het niveau van zijn vader?

Het is zijn zoon Jordi die vanaf 1 februari 2026 technisch directeur van de club wordt, zo maakte Ajax bekend via de officiële website. Een enorme verantwoordelijkheid voor de 51‑jarige, die er als speler noch als trainer ooit in slaagde om uit de immense schaduw van zijn vader te treden.

Opgeleid bij Ajax en Barcelona speelde Jordi Cruijff 176 wedstrijden in La Liga, vooral voor Deportivo Alavés, maar hij droeg ook 54 keer het shirt van Barça en 58 keer dat van Manchester United. Een degelijke spelerscarrière, die zelfs als mooi zou worden beschouwd als zijn familienaam niet zo zwaar woog.


Als trainer en sportief directeur werkte Cruijff junior in Cyprus (Larnaca), Israël (Maccabi Tel Aviv), China en als bondscoach van Ecuador, voor hij terugkeerde naar Barça als strategisch adviseur en later sportief directeur van 2021 tot 2023. Onlangs was hij korte tijd strategisch adviseur van de Indonesische voetbalbond.

