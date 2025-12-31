'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

Olivier Deman bevindt zich bij Werder Bremen in een situatie met beperkte vooruitzichten. Zijn naam duikt daardoor opnieuw op in verband met een mogelijke terugkeer naar België.

Situatie bij Werder Bremen

Bremen telt dit seizoen drie Belgische spelers, maar Deman kwam nauwelijks aan bod. Terwijl Lynen en Mbangula regelmatig spelen, bleef de linksachter het voorbije halfjaar buiten beeld. Zijn enige optreden was een korte invalbeurt in de beker, waarna een enkelbreuk hem maandenlang uitschakelde.

Sinds enkele weken is hij opnieuw inzetbaar, maar zijn perspectief op minuten blijft gering. De concurrentie op zijn positie is stevig, waardoor hij in de sportieve rangorde achter andere opties lijkt te staan.

Pikorde en standpunt van de club

Binnen de club worden Felix Agu en Isaac Schmidt momenteel als prioritaire keuzes beschouwd. Over een mogelijk vertrek klinkt het: “Als er een aanbieding komt die voor iedereen zinvol is, dan zullen we die overwegen”, vertelt sportieve baas Clemens Fritz in het Duitse BILD.

Dat standpunt maakt duidelijk dat een transfer in de winterstop niet uitgesloten is. De club houdt de deur open voor een oplossing die zowel sportief als financieel past.

Link met België

Deman speelde onder Tedesco nog drie interlands, maar sinds maart 2024 werd hij niet meer geselecteerd. Kort daarna verloor hij zijn basisplaats in Bremen, dat hem in 2023 nog voor vier miljoen euro overnam van Cercle Brugge.





Zijn eerdere uitleenbeurt aan Antwerp toont aan dat een tijdelijke of definitieve terugkeer naar België geen nieuw scenario is. De huidige omstandigheden brengen die mogelijkheid opnieuw in beeld. Hij ligt nog tot 2028 onder contract in Duitsland en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 3 miljoen euro.