'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'
Foto: © photonews

Club Brugge en Anderlecht aasden op dezelfde versterking, maar paars-wit lijkt geen kans meer te maken. Club Brugge zet dan weer een prima stap richting de mogelijke versterking, want de huidige club wil hem laten gaan.

Club Brugge en Anderlecht hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Meer dan een maand geleden raakte bekend dat ze interesse hebben in Cole Campbell van Borussia Dortmund. Club Brugge leek het uiteindelijk te gaan halen.

Club Brugge doet stap richting versterking

Anderlecht zou een poging gedaan hebben, maar niet kapitaalkrachtig genoeg zijn geweest voor wat Borussia Dortmund in gedachten had. En dus lijkt Club Brugge de enige Belgische piste die nog valabel is of blijft.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro, maar Dortmund zou aanvankelijk gedacht hebben aan een transferbedrag van om en bij de zeven miljoen euro. Campbell kwam in totaal nog maar zeven keer in actie voor de hoofdmacht van Dortmund, waarvan één keer dit seizoen.

'Borussia Dortmund wil van Campbell af'

In zijn zoektocht naar speelminuten zou een transfer naar Club een goede stap kunnen zijn. In BILD zijn de transferplannen van Borussia Dortmund voor januari ondertussen heel wat duidelijker geworden. En die zijn ook duidelijk voor Campbell.


De jongeling mag beschikken van de Borussen, zo klinkt het in BILD. De speler heeft ondertussen door dat hij niet meer in de plannen voorkomt van coach Niko Kovac en dus wil hij elders heen om zo meer te kunnen spelen.

