'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

Club Brugge en Anderlecht aasden op dezelfde versterking, maar paars-wit lijkt geen kans meer te maken. Wat eerst een open duel was, kantelt nu duidelijk in het voordeel van blauw-zwart.

Club Brugge en Anderlecht hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Ongeveer een maand geleden raakte bekend dat ze interesse hebben in Cole Campbell van Borussia Dortmund.

Ondertussen is de situatie al fel veranderd. Transferexpert Ekrem Konur meldt namelijk dat Club Brugge in polepositie ligt voor de 19-jarige Amerikaan.

Club Brugge zet Anderlecht opzij in strijd om Cole Campbell

De poging van Anderlecht zou mislukt zijn, en dus lijkt het einde verhaal voor paars-wit in deze transferstrijd. Club Brugge gaat verder en hoopt nog wat van de prijs af te krijgen.

Momenteel vraagt Dortmund 7 miljoen euro voor de flankaanvaller. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro. Hoe groot het verschil tussen vraag en aanbod is, is niet duidelijk.



Campbell kwam in totaal nog maar zeven keer in actie voor de hoofdmacht van Dortmund, waarvan één keer dit seizoen. In zijn zoektocht naar speelminuten zou een transfer naar Club een goede stap kunnen zijn.