'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en RSC Anderlecht zijn nog steeds grote rivalen op het veld, maar kruisen ook regelmatig de degens op de transfermarkt. Nu zouden beide clubs meedingen om de handtekening van een talent van Borussia Dortmund.

Zo weet journalist Florian Plettenberg, via Patrick Berger (Sky Sport), dat beide clubs interesse tonen voor Cole Campbell, een 19-jarige flankaanvaller van de Duitse topclub Borussia Dortmund.

De jonge Amerikaan zou naar verluidt andere oorden willen opzoeken en al een transferverzoek voor deze winter hebben ingediend. Club Brugge en Anderlecht houden de situatie dus in de gaten.

Concurrentie vanuit Scandinavië en Duitsland

Ook enkele andere clubs zouden geïnteresseerd zijn in Campbell. Zo willen het Deense Midtjylland en Elversberg, een club uit de Duitse tweede klasse, de speler naar verluidt binnenhalen.

Campbell landde in 2020 voor het eerst in Europa, en meer bepaald in IJsland, toen hij voor de jeugd van FH Hafnarfjörður en daarna Breidablik ging voetballen. Daar werd hij opgemerkt door Dortmund, dat hem naar Duitsland haalde.

Daar kwam hij uit voor verschillende jeugdploegen alvorens zijn debuut voor de hoofdmacht te maken. Ondertussen zit hij aan zeven optredens voor de eerste ploeg. Daar zal het mogelijk bij blijven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge! Live

LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge!

18:41
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
2
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
2
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

12:30
1
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

10:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

11:00
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

10:00
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

07:00
Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

08:00
14
Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

07:20
Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

07:40
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
4
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00
Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

08:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

aangespoelde aangespoelde over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - STVV: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: - Nelvafrel Nelvafrel over Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Johnnie Walker Johnnie Walker over Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel H.J. H.J. over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved