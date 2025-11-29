'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

Club Brugge en RSC Anderlecht zijn nog steeds grote rivalen op het veld, maar kruisen ook regelmatig de degens op de transfermarkt. Nu zouden beide clubs meedingen om de handtekening van een talent van Borussia Dortmund.

Zo weet journalist Florian Plettenberg, via Patrick Berger (Sky Sport), dat beide clubs interesse tonen voor Cole Campbell, een 19-jarige flankaanvaller van de Duitse topclub Borussia Dortmund.

De jonge Amerikaan zou naar verluidt andere oorden willen opzoeken en al een transferverzoek voor deze winter hebben ingediend. Club Brugge en Anderlecht houden de situatie dus in de gaten.

Concurrentie vanuit Scandinavië en Duitsland

Ook enkele andere clubs zouden geïnteresseerd zijn in Campbell. Zo willen het Deense Midtjylland en Elversberg, een club uit de Duitse tweede klasse, de speler naar verluidt binnenhalen.

Campbell landde in 2020 voor het eerst in Europa, en meer bepaald in IJsland, toen hij voor de jeugd van FH Hafnarfjörður en daarna Breidablik ging voetballen. Daar werd hij opgemerkt door Dortmund, dat hem naar Duitsland haalde.

Daar kwam hij uit voor verschillende jeugdploegen alvorens zijn debuut voor de hoofdmacht te maken. Ondertussen zit hij aan zeven optredens voor de eerste ploeg. Daar zal het mogelijk bij blijven.