Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

De Afrika Cup komt snel dichterbij en zal heel wat clubs beroven van hun sterkhouders. Maar de Afrikaanse voetbalconfederatie heeft nu een ingrijpende wijziging voor de toekomst aangekondigd.

Morgen opent Marokko de nieuwe editie van de Afrika Cup tegen de Comoren. Zoals gewoonlijk zorgt het toernooi ervoor dat heel wat Pro League-clubs hun sterkhouders moeten missen. Van Matthieu Epolo over Adem Zorgane tot Raphael Onyedika: het is een belangrijke factor voor onze clubs tijdens de wintermaanden.

De opgeroepen internationals moesten vanaf 15 november ter beschikking worden gesteld van hun nationale ploeg. Hun terugkeer hangt af van hoe ver hun land raakt op de Africa Cup, die loopt tot 18 januari.

Op dat moment zal Union Saint-Gilloise bijvoorbeeld al twee wedstrijden na de winterstop hebben gespeeld en zich op drie dagen van een Champions League-duel tegen Bayern München bevinden. Een timing die allesbehalve ideaal is voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en die vaak zijn sporen nalaat.

Grote verandering vanaf 2028

De Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) kondigde nu goed nieuws aan voor onze clubs: vanaf 2028 zal de Afrika Cup om de vier jaar plaatsvinden in plaats van om de twee jaar zoals nu het geval is. Daardoor zullen deze winterse afwezigheden minder frequent voorkomen.



CAF-voorzitter Patrice Motsepe liet bovendien weten dat Afrika het Europese model zal volgen, met de invoering van een soort Nations League naar het voorbeeld van de al bestaande versie in Europa.