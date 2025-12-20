Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Afrika Cup komt snel dichterbij en zal heel wat clubs beroven van hun sterkhouders. Maar de Afrikaanse voetbalconfederatie heeft nu een ingrijpende wijziging voor de toekomst aangekondigd.

Morgen opent Marokko de nieuwe editie van de Afrika Cup tegen de Comoren. Zoals gewoonlijk zorgt het toernooi ervoor dat heel wat Pro League-clubs hun sterkhouders moeten missen. Van Matthieu Epolo over Adem Zorgane tot Raphael Onyedika: het is een belangrijke factor voor onze clubs tijdens de wintermaanden.

De opgeroepen internationals moesten vanaf 15 november ter beschikking worden gesteld van hun nationale ploeg. Hun terugkeer hangt af van hoe ver hun land raakt op de Africa Cup, die loopt tot 18 januari.

Op dat moment zal Union Saint-Gilloise bijvoorbeeld al twee wedstrijden na de winterstop hebben gespeeld en zich op drie dagen van een Champions League-duel tegen Bayern München bevinden. Een timing die allesbehalve ideaal is voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en die vaak zijn sporen nalaat.

Grote verandering vanaf 2028

De Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) kondigde nu goed nieuws aan voor onze clubs: vanaf 2028 zal de Afrika Cup om de vier jaar plaatsvinden in plaats van om de twee jaar zoals nu het geval is. Daardoor zullen deze winterse afwezigheden minder frequent voorkomen.


CAF-voorzitter Patrice Motsepe liet bovendien weten dat Afrika het Europese model zal volgen, met de invoering van een soort Nations League naar het voorbeeld van de al bestaande versie in Europa.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6? Live

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

20:16
Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00
Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

19:30
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

18:01
Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

18:30
13
🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

19:00
Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

18:00
Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

17:00
JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

16:15
Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

16:00
Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

16:30
Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

15:30
5
Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

15:00
Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

14:00
2
Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

14:30
17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

14:15
Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

13:30
2
Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

13:15
De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

13:00
Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

12:15
1
'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

12:30
1
Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

12:01
5
Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

11:40
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

11:00
"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

11:21
Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

10:30
Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

11:10
Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

11:01
Lierse kan na bewogen vertrek Lenaerts dan toch uitpakken met topnieuws

Lierse kan na bewogen vertrek Lenaerts dan toch uitpakken met topnieuws

10:25
Rudi Garcia houdt er de spanning in als het gaat over zijn toekomst

Rudi Garcia houdt er de spanning in als het gaat over zijn toekomst

10:00
Colin Coosemans spreekt over respect en zijn toekomst bij Anderlecht

Colin Coosemans spreekt over respect en zijn toekomst bij Anderlecht

09:00
Nog geen trainer bij Genk: Bryan Heynen stuurt een krachtige boodschap naar de leiding

Nog geen trainer bij Genk: Bryan Heynen stuurt een krachtige boodschap naar de leiding

08:40
2
Dit geeft voldoening voor Charleroi na duel tegen Genk

Dit geeft voldoening voor Charleroi na duel tegen Genk

08:20
Michel Louwagie laat zich erg stevig uit over Club Brugge na Leko-soap

Michel Louwagie laat zich erg stevig uit over Club Brugge na Leko-soap

08:10
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over KV Kortrijk - RSCA Futures: 0-1 Dostojewski Dostojewski over SK Beveren - K Beerschot VA: - Standard 2.0 Standard 2.0 over FCV Dender EH - Standard: 0-0 dbr1609 dbr1609 over Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart" Boktor Boktor over Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 'Vincent Mannaert zeer boos op Rudi Garcia' Piereke. Piereke. over Antwerp - Anderlecht: - Cul-de-sac Cul-de-sac over Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge Soloria Soloria over Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor" Impala Impala over Interesse in overbodige Anderlecht-speler groeit: vist Antwerp achter het net? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved