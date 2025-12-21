Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

Met Club Brugge tegen KAA Gent staat er vandaag een mooie affiche op het programma in de Jupiler Pro League. De altijd beladen Slag om Vlaanderen is deze keer extra beladen door de plotse verhuis van Ivan Leko naar Brugge. De Gentse fans zijn klaar voor de wedstrijd.

Club Brugge zette verrassend Nicky Hayen op straat en schakelde daarna snel door Ivan Leko weg te plukken in de Arteveldestad. Assistent Nicolas Still volgde en ging net als de Kroaat aan de slag in Brugge.

Ook Gentse keeperstrainer Bart van Tornhout kon op interesse rekenen van Club Brugge, maar bleef toch aan boord bij de Buffalo's. Vooral de werkwijze van blauw-zwart stoot de Oost-Vlamingen tegen de borst: Club zou namelijk geen enkele keer contact opgenomen hebben met Gent.

De Gentse fans zijn er klaar voor

Bij de Gentse achterban leeft de wedstrijd nu extra hard. "Een match tegen Club Brugge is altijd beladen", zegt Filip Raes, voorzitter van de Gentse supportersfederatie, bij Het Laatste Nieuws. "Maar door alles wat er gebeurd is, is het vuur extra aangewakkerd. Nóg wat meer is dit onze wedstrijd van het jaar."

"Of wij als fans iets speciaals gepland hebben zondag? Met de sfeergroepen weet je nooit, maar als federatie zijn we daarvan niet op de hoogte", voegt Raes toe.

Beide ploegen ontmoetten elkaar dit seizoen al één keer. In de Planet Group Arena werd het op 31 augustus 1-1. Club Brugge kwam toen op voorsprong via Hans Vanaken, maar Hyllarion Goore maakte diep in de blessuretijd nog gelijk.