Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

In de Challenger Pro League stonden zaterdagavond twee interessante wedstrijden op het programma. Leider SK Beveren ontving Beerschot, de nummer drie in de stand. Nummer twee KV Kortrijk speelde gastheer voor RSCA Futures.

Beerschot had de laatste weken stevig van zijn pluimen gelaten door drie competitiewedstrijden op een rij te verliezen. Een nieuwe nederlaag kon de promotiedroom zo goed als helemaal doorprikken.

Beveren kon dan weer zelf een nieuwe mooie stap zetten richting de promotie. Toch waren het de bezoekers die het best begonnen. Vula sloeg maar liefst twee keer toe in het openingskwartier: 0-2. Dat was meteen ook de ruststand.

Beveren gaat erop en erover

Beveren had geen trek in een nederlaag en trok naar voren. Na een uur leverde dat via een owngoal van Plat de aansluitingstreffer op. De Waaslanders gingen door op hun elan en maakten gelijk via Godeau, nadat Jordanov even daarvoor een tweede gele kaart had gekregen.

De thuisploeg wilde de volle buit en kreeg die ook. Margharita – met een fraaie treffer – en Slegers legden de eindstand vast op 4-2. Een straffe remonte van Beveren, dat ongeslagen blijft.

Ook eerste achtervolger KV Kortrijk deed wat het moest doen. Het won na een doelpuntenrijke pot voetbal met 5-2 van RSCA Futures. Voor de thuisploeg scoorden Dénes, Hurteven, Dejaegere, Van Landschoot en Nsolo. Voor de bezoekers troffen Ashimeru en De Corte raak.