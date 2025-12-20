Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme
Ook in de Challenger Pro League werd er al vandaag gevoetbald. Francs Borains versloeg Club NXT en zet de zwarte reeks van de Brugse jonkies zo verder.

Club NXT schittert dit seizoen in de UEFA Youth League, maar heeft het enorm moeilijk in eigen land. Het won nog maar één keer in de Challenger Pro League en wilde daar tegen Francs Borains verandering in brengen.

Francs Borains is op zijn beurt ook niet goed bezig en heeft de punten dringend nodig in de strijd tegen de degradatie. En dat had de thuisploeg goed begrepen.

Lucas Lima maakt het verschil

Francs Borains zat al snel op rozen. Lucas Lima tikte na een hoekschop aan de tweede paal overhoeks binnen: 1-0. Het is het vierde doelpunt van het seizoen voor de aanvaller.

Club NXT was daarna niet bij machte om iets aan die achterstand te wijzigen. Vooral voorin is het onmondig, met slechts vijftien gescoorde doelpunten in de competitie.

De Bruggelingen blijven zo troosteloos laatste met 7 punten. Francs Borains telt nu 19 punten en klokt af op de twaalfde plek. Zaterdagavond is het uitkijken naar KV Kortrijk-RSCA Futures en de topper tussen SK Beveren en Beerschot.

Francs Borains
Club Brugge NXT

