'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

De Club Brugge heeft interesse in Faik Sakar, een 17-jarige middenvelder van RB Leipzig. Maar met Internazionale als een van de voornaamste concurrenten zullen de Bruggelingen zeer overtuigend moeten zijn.

Club Brugge probeert een coup in Duitsland te doen. Blauw-zwart zit op het spoor van Faik Sakar, een aanvallende middenvelder van 17 jaar die al zijn debuut in de Bundesliga heeft gemaakt. De speler heeft de dubbele nationaliteit Frans-Duits.

Het probleem is dat Leipzig het niet zo gemakkelijk wil laten gebeuren. Volgens Sky Sports-journalist Dennis Bayer wil de Duitse club zijn contract versterken tot 2029 om kopers af te schrikken. Toch wordt er gedacht aan een mogelijke transfer.

Brugge staat niet alleen in de rij, want de lijst met geïnteresseerden is lang. Ook Internazionale, AC Milan en Werder Bremen zitten achter hem aan. Om Sakar te overtuigen, zullen de Bruggelingen moeten verzekeren dat hij speelminuten krijgt, waarschijnlijk te beginnen bij Club NXT.

Pittige strijd om Faik Sakar

Zijn marktwaarde wordt geschat op 200.000 euro door Transfermarkt, maar de prijs zou de komende maanden kunnen stijgen. Brugge moet snel handelen voordat grote Europese clubs hem voor hun neus wegkapen.

Lees ook... Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

Het is een gok op de toekomst voor Brugge. Het is de vraag of het Belgische project meer gewicht in de schaal legt dan een langdurig contract in Duitsland of een prestigieus aanbod in Italië.

