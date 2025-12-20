Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

Antwerp leek na een rampzalige start het pad helemaal kwijt te zijn, maar sinds de trainerswissel is alles gekeerd. Overwinningen tegen topploegen volgden elkaar snel op, tot verbazing van zelfs de spelers zelf.

Antwerp speelde een enorm slecht seizoensbegin. Niets leek te draaien, de club pakte 2 op 24 en stond in de rode zone. Sinds het vertrek van trainer Stef Wils loopt het een heel stuk vlotter.

The Great Old won van Club Brugge, knikkerde STVV uit de beker en boekte nadien nog overtuigende zeges tegen KRC Genk en KAA Gent. Het momentum keerde snel om en dat heeft de spelers duidelijk ook wat verrast.

Antwerp herleeft na trainerswissel

"Ik heb er écht geen woorden voor", zegt Vincent Janssen bij Het Nieuwsblad. "De laatste weken heb ik er nochtans váák over nagedacht: hoe kan dat? (lacht) Het schokeffect na de trainerswissel? De eerste dagen liepen gasten die geen uitzicht hadden op speelminuten als een gek te trainen. Maar ik doe niets anders dan twee maanden geleden. Níks."

De trainerswissel is een logische verklaring. Joseph Oosting doet het voorlopig prima. "Hij voegt hier en daar andere accenten toe aan de ‘poppetjes’ op het veld, maar qua formatie blijft het hetzelfde. Alles valt nu de goeie kant op."

"Daarin moeten we realistisch blijven: we gaan niet de rest van het seizoen alle wedstrijden winnen. We moeten nuanceren dat we nog steeds niet zijn waar we op een dag hopen te staan, maar van die busritten na zeges in Brugge en Gent moeten we wel genieten, net als van de korte feestjes in de kleedkamer. Daar voetballen we voor", besluit Janssen.