Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge
De Slag om Vlaanderen krijgt dit weekend een extra geladen randje. Niet alleen sportief, maar ook naast het veld, door de manier waarop Club Brugge Ivan Leko weghaalde bij KAA Gent. Michel Louwagie spaart blauw-zwart niet.

Dit weekend spelen Club Brugge en KAA Gent tegen elkaar, net na de gevoelige overstap van Ivan Leko. Club kaapte hem weg bij de Buffalo's, zonder de club eerst te contacteren. De manier waarop alles gebeurde maakte het nog veel erger, vindt ook Michel Louwagie.

"Een slechte beurt voor het Belgische voetbal", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Iedereen weet dat er bij Club maar één persoon beslist. Dan denk ik: maar Bart Verhaeghe, hoe kun je dat nu doen? Je bent zo’n groot ondernemer."

Het vertrek van Leko valt Gent zwaar, al heeft het met Rik De Mil wel meteen een nieuwe en goede coach gevonden. Louwagie kan er vooral niet tegen dat alles achter de rug van Gent gebeurde.

Louwagie haalt uit naar aanpak van Club Brugge

"Maar wat hij nu deed, zonder één keer contact te nemen? In de tijd van Roger Vanden Stock was dat anders geweest. Hij zou gebeld hebben met de mededeling dat het niet plezant is, maar dat hij de wettelijke som zou betalen en er misschien nog een beetje bij doen."

Lees ook... Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"
"Dit is een tekort aan gentleman zijn", is Louwagie scherp voor Club Brugge. "Je bent de beste, de sterkste, de rijkste. Stel je dan op als een gentleman, want we zullen elkaar nog nodig hebben", besluit hij met een duidelijke boodschap voor de rivaal.

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

