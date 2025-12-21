Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

Lorenz Lomme
Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck
Foto: © photonews

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om iets te rapen op het veld van Union SG. Essevee ging met 2-0 de boot in en richt nu het vizier op de laatste wedstrijd van het jaar. Jelle Vossen bleef tegen Union aan de bank gekluisterd.

Zulte Waregem kreeg in de eerste helft een eerste doelpunt om de oren. Het was Promise David die de score opende voor de thuisploeg. Een kwartier voor tijd voegde Anan Khalaili daar nog een goal aan toe, goed voor de 2-0-eindstand.

Opvallend: Jelle Vossen bleef de hele wedstrijd aan de kant. En dat terwijl Zulte Waregem lang 1-0 achterstond en de neus voor doelpunten van de Limburger zeker had kunnen gebruiken.

Vandenbroeck geeft geen commentaar

Coach Sven Vandenbroeck wilde daar achteraf bij rechtenhouder DAZN niet over uitwijden. "Geen commentaar? - Neen", tekende Sporza zijn opvallende reactie op. Vossen zat dit seizoen al 18 keer in de selectie van Vandenbroeck. Daarin mocht hij twee keer starten en acht keer invallen. Hij scoorde twee goals.

Over de teamprestatie van Essevee was Vandenbroeck wel iets uitvoeriger. "Ik ben zeer tevreden over de prestatie. We hebben het voetbal gebracht dat we wilden brengen, de inzet was er en ook de defensieve pressing zat goed."

Lees ook... Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"
Toch leverde dat geen punten op. "Maar het resultaat is natuurlijk het enige dat telt en dat hebben we niet", weet Vandenbroeck. "We zijn op een heel mature ploeg gestoten die dat resultaat over de streep haalde, terwijl wij aan de rust op voorsprong hadden moeten staan."

Zulte Waregem
Union SG
Sven Vandenbroeck
Jelle Vossen

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 13:30 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

