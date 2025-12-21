🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

Ajax is de laatste wedstrijden aan een goede reeks bezig, na enkele desastreuze weken. Zaterdagavond gingen de Ajacieden op bezoek bij NEC Nijmegen. Ondanks een nieuwe Belgische goal konden de Amsterdammers niet winnen.

Ajax lijkt na een periode waarin het zwarte sneeuw zag opnieuw wat boven water te komen. De hoofdstedelingen wonnen onlangs in de Champions League van Qarabag en zetten ook Feyenoord opzij in de Eredivisie. Jorthy Mokio was in die laatste wedstrijd belangrijk met een doelpunt.

Daarna volgde een vlotte zege in de beker, waarin Excelsior Maassluis gemakkelijk met 2-7 opzijgezet werd. Mokio scoorde in die wedstrijd twee keer, Rayane Bounida één keer (naast vier assists). En ook Mika Godts mocht nu uiteraard niet achterblijven.

Doelpunt van Godts levert geen zege op

Godts trof raak tegen NEC. Linssen had de club uit Nijmegen vroeg op voorsprong gezet, maar Ajax maakte gelijk via Kasper Dolberg (ex-Anderlecht).

Godts leek met een binnentikker net voor de rust Ajax mogelijk de drie punten te bezorgen, maar Ouaissa dacht daar anders over met de 2-2. Er werd niet meer gescoord, waardoor Ajax NEC nog net achter zich houdt in het klassement.

De Belgen doen dus zeker hun duit in het zakje dit seizoen in Amsterdam, maar de titel is al lang gaan vliegen. De achterstand op leider PSV bedraagt momenteel dertien punten.



