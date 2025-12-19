Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren

Nico Kovac rekent niet op Julien Duranville bij Borussia Dortmund. Een verhuur wordt overwogen om hem speeltijd te geven, maar geïnteresseerde clubs zijn zeldzaam.

Julien Duranville hervatte - na alweer een lange blessure - eind oktober de training met Borussia Dortmund en is nu fysiek in staat om met het eerste team te spelen.

Toch heeft de 19-jarige linksbuiten dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld. Erger nog, zijn coach Nico Kovac neemt hem vaak niet eens op in de selectie.

"De concurrentie is heel groot binnen het team. Het is moeilijk voor hem om daar zijn plek te vinden. We zijn bij de BVB: er zijn hele goede spelers en hij hoort daarbij, maar de anderen zijn beter", legde de trainer begin december uit.

Julien Duranville afgewezen door Mönchengladbach

In 2023 werd hij al gehaald bij Anderlecht voor 8,5 miljoen euro en hij vertegenwoordigt dus een aanzienlijke investering voor Borussia Dortmund, dat overweegt hem te verhuren zodat hij speelminuten en vertrouwen kan opbouwen. Het probleem: geïnteresseerde clubs zijn schaars.



Volgens Ruhr Nachrichten is de Belg aangeboden bij Borussia Mönchengladbach, die het aanbod echter afwees. Werder Bremen daarentegen is geïnteresseerd in de speler, maar ziet hem niet als prioriteit. Julien Duranville heeft dus op dit moment geen concrete bestemming voor de tweede seizoenshelft, een weinig geruststellende situatie voor zijn ontwikkeling.