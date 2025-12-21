Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

RAAL La Louvière leek zaterdag een punt te pakken bij KVC Westerlo, maar verliet de Kempen in extremis met lege handen. Toch blijft het doel van de Wolven dit seizoen ongewijzigd.

La Louvière schoot zichzelf al snel in de eigen voet door een owngoal te maken in de persoon van Maisonneuve: 1-0. Die stand bleef lang ongewijzigd, tot de bezoekers in het slot toesloegen via Fall: 1-1.

Het venijn zat hem echter nog in de staart: Mebude bezorgde Westerlo toch nog de zege met de 2-1. La Louvière blijft zo op twee na laatste met 19 punten. Enkel Cercle Brugge (13 punten) en Dender (12 punten) doen slechter.

Taquin zag La Louvière verdiend gelijkmaken

"Westerlo begon erg sterk aan de wedstrijd", vertelt La Louvière-coach Frédéric Taquin bij Sporza. "In de tweede helft waren wij echt goed en maakten we nog verdiend gelijk. Daarna zijn we nog hard geklopt."

"Westerlo haalde ballen van de lijn en hun doelman stond goed te keepen", zag hij de thuisploeg wat hulp krijgen van Dame Fortuna. "Zo gaat dat op het hoogste niveau: als je niet efficiënt bent, word je geklopt."

"Ons hoofddoel is om aan boord te blijven", aldus Taquin. "Dat is simpel: we moeten minstens één team achter ons houden." La Louvière krijgt volgende week nog een uitgelezen kans om het seizoen af te sluiten met een zege. De tegenstander is dan OH Leuven.