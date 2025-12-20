De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

KVC Westerlo heeft zaterdag de drie punten thuisgehouden tegen RAAL La Louvière. De Kemphanen trokken de zege pas in het slot over de streep, in een wedstrijd die de emoties hoog deed oplopen.

Westerlo kwam in eigen huis al snel op voorsprong na een owngoal van Maisonneuve. De 1-0 stond lang op het bord, tot Fall kort voor tijd toesloeg met de 1-1.

't Kuipke leek ontgoocheld achter te blijven, tot Mebude de drie punten toch nog in de Kempen hield. Zo mag Westerlo drie punten bijschrijven en maakt het een sprongetje naar een voorlopige achtste plek in het klassement.

Charaï beleeft heel wat emoties

"Het was ongelooflijk intens", tekende Sporza een eerste reactie op van Westerlo-coach Issame Charaï. "In de eerste helft hadden we de controle, we creëerden kansen en waren goed aan de bal. Maar in de tweede helft speelden we te slap, we wonnen geen duels meer."

"Ik werd heel kwaad", vertelt hij over de tegengoal. "Ik vond dat wij de bal hadden moeten ingooien. Maar ik ben superblij voor de jongens dat ze toch nog dat doelpunt konden maken. Het was een ongelooflijke ontlading."

Lees ook... Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude›

"Dit is een heel belangrijke overwinning voor onze jonge groep", vindt Charaï. "Drie punten pak je op wilskracht, niet alleen met mooi voetbal." Westerlo sluit het jaar volgende week af met een wedstrijd op het veld van KAA Gent.