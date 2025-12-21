Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

Real Madrid moest zaterdagavond in LaLiga aan de bak tegen Sevilla. De hoofdstedelingen hielden de drie punten thuis en blijven zo in het spoor van FC Barcelona. Thibaut Courtois en Kylian Mbappé vertolkten een hoofdrol.

Real had onze landgenoot enkele keren nodig in de eerste helft toen Sevilla kwam opzetten. Maar El Muro stond daarbij elke keer pal. Aan de overkant liet Mbappé na om de score te openen. Zo moesten we tot net voor de rust wachten op een eerste goal.

Die kwam er via Jude Bellingham. De Engelsman kopte goed raak voor 1-0. Dat was meteen ook de ruststand in de Spaanse hoofdstad, waar het toch nog een historische avond zou worden via Mbappé.

Mbappé evenaart Ronaldo

Na de pauze stond Courtois opnieuw pal op enkele pogingen van Sevilla, dat na rood voor Marcao met een man minder verder moest. Dat was het sein voor Mbappé om de wedstrijd in het slot helemaal te beslissen.

De Fransman scoorde vanaf de strafschopstip, goed voor z'n 59e goal van het kalenderjaar. Daarmee doet hij even goed als niemand minder dan Cristiano Ronaldo, de topschutter aller tijden van de Koninklijke.



Sevilla zette Courtois in de blessuretijd nog eens aan het werk, maar onze nationale doelman behield zijn clean sheet. Real nadert met de zege tot op één punt van FC Barcelona, dat vandaag op bezoek gaat bij nummer drie Villarreal.