Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Lorenz Lomme
| Reageer
Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Liverpool is aan de beterhand, lijkt het wel. Na een gitzwarte periode hebben Arne Slot en co nu al vijf wedstrijden niet verloren in de Premier League. Zaterdag ging Tottenham voor de bijl.

Liverpool begon als een komeet aan het seizoen, maar viel daarna even hard terug. De Reds maakten een flinke tuimeling in het klassement, maar rechtten de laatste wedstrijden de rug.

Na een zege tegen West Ham (2-0) en gelijke spelen tegen Sunderland (1-1) en Leeds (3-3) ging ook Brighton voor de bijl (2-0). Dit weekend volgde een uitwedstrijd bij Tottenham en ook die partij leverde drie punten op.

Isak en Ekitike maken het verschil

Nog voor er gescoord werd, kreeg Xavi Simons rood voor een stevige charge op landgenoot Virgil van Dijk. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar veranderde dat na het bekijken van de VAR-beelden naar rood.

We gingen rusten met 0-0, maar na zo'n tien minuten na de pauze was daar Alexander Isak met de 0-1. De Zweed moest evenwel meteen naar de kant met een blessure. Het is niet duidelijk hoe zwaar de topaankoop van Liverpool eraan toe is.


Ekitike zorgde tien minuten later voor de 0-2, maar we kregen toch nog spanning na een treffer van Richarlison. Na negen minuten extra tijd en een tweede gele kaart voor Cristian Romero (Tottenham) trok Liverpool de zege toch over de streep. Het start zo met een goed gevoel aan de drukke kerstperiode over het Kanaal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Tottenham
Hugo Ekitike

Meer nieuws

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

23:00
Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

22:45
Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

22:30
De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

22:00
Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

21:20
Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

21:00
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10
Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30
Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

19:30
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00
🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

19:00
Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

18:30
26
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

18:01
Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

18:00
Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

17:30
Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

16:30
Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

17:00
JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

16:15
Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

16:00
Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

15:30
6
Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

15:00
Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

14:00
3
Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

14:30
17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

14:15
Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

13:30
2
Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

13:15
De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

13:00
'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

12:30
1
Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

12:15
1
Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

11:01
Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

12:01
5
Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

11:40
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

11:00
"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

11:21
Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

11:10
Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 17
Newcastle United Newcastle United 2-2 Chelsea Chelsea
Manchester City Manchester City 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Bournemouth Bournemouth 1-1 Burnley Burnley
Brighton Brighton 0-0 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Brentford Brentford
Tottenham Tottenham 1-2 Liverpool FC Liverpool FC
Leeds United Leeds United 4-1 Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 0-1 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 21/12 Manchester United Manchester United
Fulham Fulham 22/12 Nottingham Forest Nottingham Forest

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KV Kortrijk - RSCA Futures: 0-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart" Sv1978 Sv1978 over Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge FranskeVRooij FranskeVRooij over SK Beveren - K Beerschot VA: - Standard 2.0 Standard 2.0 over FCV Dender EH - Standard: 0-0 Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 'Vincent Mannaert zeer boos op Rudi Garcia' Piereke. Piereke. over Antwerp - Anderlecht: - Soloria Soloria over Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor" Impala Impala over Interesse in overbodige Anderlecht-speler groeit: vist Antwerp achter het net? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved