Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Liverpool is aan de beterhand, lijkt het wel. Na een gitzwarte periode hebben Arne Slot en co nu al vijf wedstrijden niet verloren in de Premier League. Zaterdag ging Tottenham voor de bijl.

Liverpool begon als een komeet aan het seizoen, maar viel daarna even hard terug. De Reds maakten een flinke tuimeling in het klassement, maar rechtten de laatste wedstrijden de rug.

Na een zege tegen West Ham (2-0) en gelijke spelen tegen Sunderland (1-1) en Leeds (3-3) ging ook Brighton voor de bijl (2-0). Dit weekend volgde een uitwedstrijd bij Tottenham en ook die partij leverde drie punten op.

Isak en Ekitike maken het verschil

Nog voor er gescoord werd, kreeg Xavi Simons rood voor een stevige charge op landgenoot Virgil van Dijk. De scheidsrechter gaf eerst geel, maar veranderde dat na het bekijken van de VAR-beelden naar rood.

We gingen rusten met 0-0, maar na zo'n tien minuten na de pauze was daar Alexander Isak met de 0-1. De Zweed moest evenwel meteen naar de kant met een blessure. Het is niet duidelijk hoe zwaar de topaankoop van Liverpool eraan toe is.



Ekitike zorgde tien minuten later voor de 0-2, maar we kregen toch nog spanning na een treffer van Richarlison. Na negen minuten extra tijd en een tweede gele kaart voor Cristian Romero (Tottenham) trok Liverpool de zege toch over de streep. Het start zo met een goed gevoel aan de drukke kerstperiode over het Kanaal.