Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

Morgen trekt Bayern München naar Heidenheim. Op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd bevestigde Vincent Kompany dat hij een reactie van zijn spelers verwacht.

Afgelopen weekend slaagde Bayern er niet in om te winnen tegen Mainz (2-2). Dat is pas de tweede keer dit seizoen dat dat gebeurt. Morgen moet er dus gereageerd worden. Manuel Neuer, Nicolas Jackson, Konrad Laimer, Joshua Kimmich en Sacha Boey zullen er dan niet bij zijn.

"We voelen dat er een reactie nodig is. Na de wedstrijd tegen Mainz heb ik gezegd dat we geen perfecte match gespeeld hebben. We slikten een doelpunt op stilstaande fase en één op de counter; Heidenheim zal morgen hetzelfde proberen. Gezien onze offensieve kansen hadden we drie, vier of zelfs vijf keer kunnen scoren. Dat mogen we niet vergeten. Als je die wedstrijd tien keer opnieuw speelt, win je waarschijnlijk negen keer", schatte Vincent Kompany in op zijn persconferentie.

Nog één inspanning voor de winterstop

De wedstrijd van morgen is de laatste van 2025. Daarna geniet Bayern van een welverdiende winterstop tot 11 januari, tot grote opluchting van Kompany. "Elf jaar als profvoetballer en twee als trainer heb ik geen winterstop gehad, geen vakantie in Engeland. Je beseft pas later hoe waardevol dat is, vooral om je energieniveau op peil te houden."

"Voor spelers uit de Premier League is dat routine: zij spelen in deze periode zelfs méér wedstrijden. En dat loopt door tot het WK. Ik herinner me dat ik als speler in een volledig jaar maar zes dagen rust had. Voor de fysieke en mentale gezondheid begrijp ik nu pas echt hoe belangrijk die vakantie is", vervolgt ‘Vince the Prince’.

Het is ook een moment om even afstand te nemen en terug te blikken op het tot nu toe historische seizoen van zijn ploeg, én om terugkerende geblesseerden opnieuw te integreren, zoals Jamal Musiala. "Ik ben hier anderhalf jaar geleden begonnen. Zoals elke Bayern-trainer stond ik voor dezelfde uitdaging: het ideale elftal vinden en winnen."



"Het draait om vertrouwen en stabiliteit geven aan spelers. We speelden het WK voor clubs en hadden nauwelijks rust. Daarom kozen we voor een kleine maar competitieve kern. Nu wordt die kern opnieuw breder met de terugkeer van geblesseerden. Het was logisch om iedereen vertrouwen te geven, ook de spelers die het goed deden tijdens hun afwezigheid", aldus Kompany.