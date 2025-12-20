JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

Foto: © photonews

Sory Kaba (30) beleeft een sterke periode bij Oud-Heverlee Leuven. Op elf competitiewedstrijden scoorde hij al vier keer, waaronder een belangrijke treffer tegen Standard afgelopen weekend. 

Opvallend is Kaba’s rol buiten de doelpunten. Tijdens de match tegen Standard coördineerde hij bij een ingooi de hoge druk van coach Mazzu, applaudisseerde wanneer alles op zijn plek stond en zorgde voor overzicht. “Dat is een stuk waarvoor de club mij gehaald heeft", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Kaba omschrijft zichzelf als een voorbeeld op het veld. “Ik wil geen leider zijn omdat ik ervaring heb, maar door inzet te tonen. Zelfs wanneer ik niet speel, kan ik de club helpen", aldus de Guinese spits. 

Naast Kaba groeien ook jonge spelers mee, zoals Abdoul Traoré (18). “Ik zie dat Abdoul dezelfde uitdagingen heeft als ik toen ik jong was. Het belangrijkste is dat hij beseft dat het niet allemaal nu moet gebeuren", zegt Kaba. 

Sory Kaba is een leider geworden bij OH Leuven

Ook Charly Ikwuemesi krijgt begeleiding van Kaba. “Hij is véél sneller dan ik, maar ik heb meer duelkracht. Op het veld moeten we een eenheid vormen. Met hem speel ik iets lager, met Mathieu moet ik ruimte laten voor slimme loopacties", legt Kaba uit.

Lees ook... Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?
Voor Kaba zelf is de terugkeer van Las Palmas naar OHL een opluchting. “Het is niet makkelijk geweest in La Liga. De club gaf me vertrouwen door me terug te halen, en dat wil ik teruggeven. Topscoordersprijs? Dat doet me niets, ik wil met de ploeg groeien.” Zijn zelfvertrouwen straalt zowel op als naast het veld. “Als we consequent nog tien à twintig procent meer geven, kunnen we echt wat tonen.”

Volg OH Leuven - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (21/12).

