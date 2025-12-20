Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

Hans Cornelis is tevreden over de wedstrijd van Charleroi tegen Genk. De trainer van de Zebra's kon vooral de reactie van zijn spelers na het eerste halfuur appreciëren.

"Er zat te weinig intensiteit in de eerste dertig minuten. Genk won de tweede ballen. Ondanks dat hebben we niet al te veel kansen weggegeven. Het doelpunt deed ons deugd", schatte Hans Cornelis in op de persconferentie. "We hebben tijdens de rust met de spelers gesproken en ik vond onze tweede helft erg goed. We hebben alles gegeven en misschien verdienden we wel meer. Maar dat is allemaal te danken aan de spelers, niet aan mij."

Gezien de kansen was Charleroi dicht bij de voorsprong, maar het doelpunt van Genk tegen de gang van het spel in dwong Sporting om tot het einde te blijven drukken. "De twee goals die we slikken zijn vermijdbaar, te makkelijk weggegeven. Bij een inworp en bij een vrije trap kan je Bryan Heynen niet zoveel vrijheid laten."

Verder bouwen richting Anderlecht

Nu volgt de wedstrijd op Anderlecht, volgende vrijdag. Maar eerst is er even tijd voor rust. "Ik heb mijn spelers twee dagen vrij gegeven. Ik wil maandag een frisse ploeg zien, klaar om de laatste werkdagen van het jaar aan te vatten."

In zijn eerste twee wedstrijden als hoofdtrainer van de Zebra’s zag Hans Cornelis zijn invallers telkens impact hebben: Antoine Colassin maakte gelijk tegen Union, Kevin Van den Kerkhof was daar gisteren dicht bij en Yassine Khalifi klopt steeds nadrukkelijker op de deur van de basiself.

Zorgt dat voor wijzigingen in de ploeg op Lotto Park? "Voor mij is het heel belangrijk om te zien dat invallers zo in de match komen. Maar ik moet ook zeggen dat de elf starters hun job uitstekend hebben gedaan. Dat betekent niet automatisch dat er veel veranderingen zullen zijn tegen Anderlecht, ook al baseer ik mijn keuzes uiteraard ook op wat ik tijdens de week op training zie."