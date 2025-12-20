Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

In de Premier League kwam Manchester City zaterdag al in actie. De Citizens deden wat ze moesten doen, met dank aan de onvermijdelijke Erling Haaland. Die stond twee keer aan het kanon en steekt daarmee een grootheid voorbij.

Haaland en co namen het op tegen West Ham United, dat dit seizoen onderin bengelt in de Premier League. City wervelde als vanouds tegen de Hammers en hield vlotjes de drie punten thuis.

Wie anders dan Haaland zelf effende de weg voor Pep Guardiola en co? De Noor scoorde al na vijf minuten in de rebound en bezorgde zijn ploeg zo een bliksemstart.

Haaland doet boeken helemaal toe

Haaland zelf nam na de pauze alle twijfels weg met zijn tweede treffer van de wedstrijd. Hij zit zo aan 17 goals in 16 wedstrijden dit seizoen in de Premier League. City springt zo voorlopig over Arsenal naar de kop van het klassement. De Gunners spelen later deze avond op het veld van Everton.

Dit nog: met zijn tweede goal tegen West Ham tekende Haaland voor zijn 104de doelpunt in de Premier League. Daarmee steekt hij niemand minder dan grootheid Cristiano Ronaldo voorbij. En dat op zijn 25ste nog maar.



