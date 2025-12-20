Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

KRC Genk blijft zoeken naar een nieuwe hoofdcoach na het ontslag van Thorsten Fink. Na het 2-2-gelijkspel in Charleroi lijken de Limburgers dicht bij een beslissing te staan.

KRC Genk speelde vrijdagavond 2-2 gelijk op het veld van Charleroi. De Limburgers speelden 30 goede minuten, maar zakten nadien in. Bryan Heynen scoorde twee keer, maar in het slot maakten de Carolo's voor een tweede keer gelijk.

Domenico Olivieri kon op één week niet alles omgooien, maar voerde toch al wat positieve veranderingen door. Toch heeft de volgende hoofdcoach van Racing nog veel werk voor de boeg.

Laatste rechte lijn richting nieuwe T1

Maar wie wordt dat nu juist? Die vraag spookt al enkele dagen door de hoofden van alle Genk-supporters, en zijn zullen snel een antwoord krijgen. Er lijken nog twee pistes open te liggen.

Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Genk op vrijdag een tweede positief gesprek voerde met Timmy Simons. De voormalige trainer van KVC Westerlo lijkt het echter niet te gaan worden.



Ondanks het nieuwe goede gesprek lijkt de kans groot dat er een akkoord wordt gevonden met Nicky Hayen, die onlangs ontslagen werd bij Club Brugge. Mogelijk staat de nieuwe trainer van Genk maandag al op het trainingsveld.