Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

Zulte Waregem leed gisteren een nederlaag op het veld van Union SG. Het werd 2-0 voor de koploper in de Jupiler Pro League, die volgens Essevee-coach Sven Vandenbroeck wel heel veel mag doen van de Belgische scheidsrechters.

Union wilde de drie punten thuis houden om Club Brugge vandaag niet op gelijke hoogte te zien komen. De landskampioen deed dat ook, met dank aan goals van Promise David en Anan Khalaili.

Vandenbroeck was not amused

Sven Vandenbroeck, de bezoekende coach, was tijdens de wedstrijd niet tevreden over de spelleiding en deed tijdens de rust zijn beklag voor de microfoon van DAZN. Hij nam daarbij geen blad voor de mond.

"We spelen met een man minder, omdat alle kleine dingen al weken voor Union zijn. Dat zeg ik al weken. Die perceptie is blijkbaar bij de scheidsrechters nog niet binnengekomen, maar die perceptie leeft bij heel veel mensen", tekende Sporza zijn reactie bij de rechtenhouder op.

Na de wedstrijd ging de T1 van Zulte Waregem gewoon verder. "Ik heb het na ons bekerduel ook al gezegd: Union krijgt altijd de kleine voordelen. Alleen Europees hebben ze wel begrepen hoe correct het moet zijn."

Zulte Waregem-aanvaller Anosike Ementa deelt ook zowat wekelijks in de klappen, volgens Vandenbroeck. "Onze spits wordt elke wedstrijd uitgekleed en dat bedoel ik bijna letterlijk. Er mag veel te veel gebeuren", was hij nogmaals duidelijk.



