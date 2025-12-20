Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims
Foto: © photonews
Stade de Reims had weinig moeite in de Coupe de France. Norman Bassette en Theo Leoni grepen de kans om zich te tonen.

Reims werkte vrijdagavond zijn wedstrijd in de vijfde ronde van de Coupe de France af tegen het bescheiden Iris Club de Croix, een ploeg uit de vijfde afdeling. Voor dat duel bracht Karel Geraerts al zijn Belgen aan de aftrap: Maxime Busi, Theo Leoni en Norman Bassette begonnen allemaal in de basis. Teddy Teuma (ex-Union) ook.

De bezoekers maakten hun favorietenrol meteen waar. Aan de rust stond het al 0-4 en namen verschillende ex-Pro League-bekenden het heft in handen om Reims op rozen te zetten.

Bassette grijpt zijn kans

Met zijn treffer voor de 0-2 na een halfuur maakte Norman Bassette definitief een einde aan de spanning. Dat doelpunt zal hem deugd doen, want tot dusver had hij slechts één keer gescoord in de Ligue 2 en begon hij de voorbije acht competitiewedstrijden telkens op de bank.

Vijf minuten later liet Theo Leoni zich gelden met de assist voor de 0-3. Dat was al zijn derde assist van het seizoen… en wie weet volgt binnenkort ook zijn eerste doelpunt. Hij is in elk geval uitgegroeid tot een vaste waarde voor Karel Geraerts op het middenveld.


Vlak voor de pauze zette Teddy Teuma de kers op de taart met een rechtstreekse vrije trap. De 32-jarige ex-speler van Union Saint-Gilloise is een van de leiders van het elftal en zit intussen aan 4 doelpunten en 5 assists in 15 wedstrijden in de Ligue 2. In de tweede helft veranderde de score niet meer.

