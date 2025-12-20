Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

Club Brugge ontvangt zondag KAA Gent, maar Ivan Leko kampt opnieuw met zorgen. Net voor de Slag om Vlaanderen dreigt blauw-zwart een absolute sterkhouder te moeten missen, wat de voorbereiding extra bemoeilijkt.

Club Brugge ontvangt KAA Gent op zondagnamiddag. De voorbereiding van de Bruggelingen verloopt niet zo vlot als gehoopt. Ivan Leko moet opnieuw een opdoffer slikken.

Volgens Het Laatste Nieuws zal de Kroaat nu ook geen beroep kunnen doen op Christos Tzolis. De flankaanvaller zou plots ziek zijn geworden en traint zaterdag niet mee.

Ziekte gooit roet in het eten voor Tzolis

Het is zo goed als zeker dat de Griekse winger zondag ook niet in actie komt tegen de Buffalo's. Omdat Shandre Campbell op de Africa Cup is, lijkt Mamadou Diakhon de meest logische oplossing te zijn voor de afwezigheid van Tzolis.

De winger is een absolute sterkhouder bij blauw-zwart, waar hij in 17 competitiewedstrijden zeven doelpunten scoorde en zes assists gaf. Ook in andere competities presteert hij sterk.

Lees ook... Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"›

Ivan Leko kan verder ook niet rekenen op Raphael Onyedika, die net als Campbell in Afrika zit. Joaquin Seys is op zijn beurt heel onzeker voor de clash met Gent.