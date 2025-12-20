Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

Onur Cinel krijgt bij Cercle Brugge nog minstens één week en twee wedstrijden om het tij te keren. Na een pijnlijke 6 op 39 en geen zege sinds 23 augustus blijft hij voorlopig in het zadel.

Dat is opvallend, want de druk van de achterban is groot en na de nederlaag tegen KV Mechelen liep de spanning zelfs even op. Toch koos de clubleiding ervoor om niet meteen in te grijpen.

Technisch directeur Luciano Murchio gelooft dat een trainerswissel op dit moment meer kwaad dan goed zou doen. Hij wil af van het patroon van snelle ontslagen en Cinel het voordeel van de twijfel geven, weet Het Nieuwsblad.

Het bestuur van Cercle denkt dat een trainersontslag meer kwaad dan goed zou doen

Intern blijft het vertrouwen groot. Spelers en staf geloven nog steeds in de coach, die volgens insiders hard werkt en “nog heel veel energie uitstraalt”. Ook nieuwe stafleden waren positief verrast door zijn professionaliteit.

Achter de schermen werden wel accenten verlegd, onder meer bij stilstaande fases en de keeperswerking. Die ingrepen moeten helpen om op korte termijn betere resultaten te halen.



Cinel zelf blijft focussen op de cijfers. “In expected goals staan we vierde,”, zei hij. “We creëerden 33 kansen die normaal een goal opleveren, maar scoorden er slechts 12. Als we daar verbeteren, laten we deze mindere periode snel achter ons.”