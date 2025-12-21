LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

De Slag om Vlaanderen wordt door door de spanningen tussen beide clubs nog wat interessanter. Kan Club Brugge de drie punten thuis houden tegen KAA Gent?

Minder dan twee weken nadat Club Brugge onverwacht Nicky Hayen ontsloeg en Ivan Leko stiekem weghaalde bij KAA Gent als zijn vervanger, ontvangt blauw-zwart de Buffalo's. Het wordt een gespannen Slag om Vlaanderen.

Geen Onyedika, Tzolis en Seys hoogst onzeker

Ivan Leko kan bij Club Brugge niet rekenen op Raphael Onyedika, die naar de Africa Cup is vertrokken. Christos Tzolis (ziek) en Joaquin Seys (blessure) zitten in de kern, maar zullen wellicht niet spelen tegen Gent.

Diakhon komt zo wellicht aan de aftrap, Leko zal de goede lijn van vorige week tegen Dender willen doortrekken. Blauw-zwart won toen op het veld van de hekkensluiter, na een mindere eerste helft, toch met 1-5.

De Mil weet hoe Club Brugge te kloppen is

Rik De Mil zal dan weer zijn slechte start van vorige week bij KAA Gent willen uitwissen, de Buffalo's verloren toen thuis met 0-2 van Antwerp. En De Mil weet ook wat daarvoor nodig zal zijn tegen Club Brugge.



"We zullen moeten uitgaan van een goede organisatie. Onze momenten zullen we moeten nemen. Ik heb de jongens ook aangegeven dat als we niet goed gaan zijn aan de bal, de ene aanvalsgolf na de andere zal volgen", zei hij op zijn persconferentie.