Datum: 21/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?
De Slag om Vlaanderen wordt door door de spanningen tussen beide clubs nog wat interessanter. Kan Club Brugge de drie punten thuis houden tegen KAA Gent?

Minder dan twee weken nadat Club Brugge onverwacht Nicky Hayen ontsloeg en Ivan Leko stiekem weghaalde bij KAA Gent als zijn vervanger, ontvangt blauw-zwart de Buffalo's. Het wordt een gespannen Slag om Vlaanderen. 

Geen Onyedika, Tzolis en Seys hoogst onzeker

Ivan Leko kan bij Club Brugge niet rekenen op Raphael Onyedika, die naar de Africa Cup is vertrokken. Christos Tzolis (ziek) en Joaquin Seys (blessure) zitten in de kern, maar zullen wellicht niet spelen tegen Gent. 

Diakhon komt zo wellicht aan de aftrap, Leko zal de goede lijn van vorige week tegen Dender willen doortrekken. Blauw-zwart won toen op het veld van de hekkensluiter, na een mindere eerste helft, toch met 1-5.

De Mil weet hoe Club Brugge te kloppen is

Rik De Mil zal dan weer zijn slechte start van vorige week bij KAA Gent willen uitwissen, de Buffalo's verloren toen thuis met 0-2 van Antwerp. En De Mil weet ook wat daarvoor nodig zal zijn tegen Club Brugge. 


"We zullen moeten uitgaan van een goede organisatie. Onze momenten zullen we moeten nemen. Ik heb de jongens ook aangegeven dat als we niet goed gaan zijn aan de bal, de ene aanvalsgolf na de andere zal volgen", zei hij op zijn persconferentie. 

Vergelijking Club Brugge - KAA Gent

Positie

2
10

Punten

35
23

Gewonnen

11
6

Verloren

5
7

Gescoorde doelpunten

29
25

Doelpunten tegen

18
27

Gele kaarten

24
31

Rode kaarten

1
3

Onderlinge duels gewonnen

37
20
27
31/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
01/05 16:10 Club Brugge Club Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-5 Club Brugge Club Brugge
01/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
16/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
03/09 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
17/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
02/03 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 6-1 Club Brugge Club Brugge
15/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
06/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 KAA Gent KAA Gent
05/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
08/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
28/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
01/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
02/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
09/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
21/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
16/07 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
25/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
30/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
28/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent P4-4 Club Brugge Club Brugge
16/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
17/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
03/10 15:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-2 Club Brugge Club Brugge
04/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
19/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
26/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Club Brugge Club Brugge
20/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
02/12 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
31/07 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
28/07 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
01/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 FF KAA Gent KAA Gent
16/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
15/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

14/12

Het kan zeer snel gaan in het Belgisch voetbal. Een week geleden was Ivan Leko nog coach van KAA Gent, maar ondertussen zat Rik De Mil al op de bank bij de Buffalo's. Zo sn...

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

16/12 14

Ivan Leko vervangt Nicky Hayen aan het roer bij Club Brugge. Er was iets meer dan één miljoen euro nodig om het contract van de Kroaat bij KAA Gent te verbreken. Maar wie g...

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16/12 1

Vorige week verlieten Ivan Leko en zijn assistent Nicolas Still KAA Gent voor Club Brugge. Matthias Bernaert, die samen met Nicky Hayen door blauw-zwart ontslagen werd, maa...

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

16/12 5

Geen Michal Skoras tegen Club Brugge? De kans lijkt eerder klein. Het Bondsparket heeft alvast een schorsing van twee speeldagen voorgesteld, maar KAA Gent wil daar toch no...

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

17/12 6

De spanningen tussen AA Gent en Club Brugge lopen verder op nu bekend raakte dat Club ook met keeperstrainer Bart van Tornhout gesproken heeft. In Gent is de woede groot en...

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

18/12 13

Club Brugge probeerde vorige week niet alleen Ivan Leko en zijn assistent Nicolas Still weg te halen bij AA Gent, maar ook keeperstrainer Bart van Tornhout. Uiteindelijk bl...

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

18/12 6

KAA Gent-eigenaar Sam Baro heeft de afgelopen twee jaar al veel geleerd over het voetbalwereldje, maar nog nooit zoveel als in de afgelopen twee weken. De voorzitter van de...

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

18/12 8

Club Brugge en KAA Gent kruisen dit weekend opnieuw de degens in de Jupiler Pro League. De Slag om Vlaanderen belooft extra beladen te worden, met recente spanningen naast ...

Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

19/12

Ivan Leko staat zondagmiddag voor een bijzondere terugkeer. Met Club Brugge neemt hij het op tegen zijn ex-club KAA Gent, waar hij eerder deze maand nog aan het roer stond. 

Michel Louwagie laat zich erg stevig uit over Club Brugge na Leko-soap

20/12 10

Ivan Leko is niet langer trainer van KAA Gent. Hij nam de sportieve leiding over bij Club Brugge na het ontslag van Nicky Hayen. Rik De Mil nam dan weer over bij Gent, terw...

Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

20/12 5

Ivan Leko is niet langer trainer van KAA Gent. Na het ontslag van Nicky Hayen werd hij door Club Brugge weggeplukt. En zo bleven de Buffalo's wezenloos achter. Michel Louwa...

Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

20/12 3

Club Brugge ontvangt zondag KAA Gent, maar Ivan Leko kampt opnieuw met zorgen. Net voor de Slag om Vlaanderen dreigt blauw-zwart een absolute sterkhouder te moeten missen, ...

Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

20/12 6

De Slag om Vlaanderen krijgt dit weekend een extra geladen randje. Niet alleen sportief, maar ook naast het veld, door de manier waarop Club Brugge Ivan Leko weghaalde bij ...

Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

09:30 3

Met Club Brugge tegen KAA Gent staat er vandaag een mooie affiche op het programma in de Jupiler Pro League. De altijd beladen Slag om Vlaanderen is deze keer extra beladen...

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 13:30 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
