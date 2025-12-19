Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

Ivan Leko staat zondagmiddag voor een bijzondere terugkeer. Met Club Brugge neemt hij het op tegen zijn ex-club KAA Gent, waar hij eerder deze maand nog aan het roer stond.

Leko, sinds 8 december aan de slag bij Club Brugge, erkent dat het duel een speciaal karakter heeft. “Dit wordt een bijzondere wedstrijd", gaf hij toe. Toch relativeerde hij meteen de omstandigheden: “Onze spelers zijn het gewoon om om de drie dagen een match te spelen. Dat is voor hen niets uitzonderlijks.”

Helemaal gevoelloos blijft de Kroaat echter niet. “Persoonlijk voel ik natuurlijk iets”, zei hij openlijk. “We zijn allemaal mensen. Mijn leven en dat van mijn familie zijn de voorbije weken sterk veranderd. Je kan niet zomaar op een knop duwen, we zijn geen machines.”

Leko benadrukte dat hij zich niet anders zal gedragen dan anders. “Ik bereid mijn reacties of speeches nooit voor", klonk het. “Ik zal gewoon mezelf zijn en me normaal gedragen, zoals altijd.”

Ivan Leko kent de spelers van Gent, maar... ze kunnen hem verrassen

Toch kijkt hij met aandacht naar de tegenstander van coach Rik De Mil. “Gent kan me zeker verrassen", waarschuwde Leko. “Ze hebben een nieuwe trainer, maar dezelfde spelers. Spelers die ik samen met de club heb gekozen. Ze kennen mij, en ik ken hen.”

Tot slot wil Leko vooral focussen op het sportieve. “Het is logisch dat dit emotioneel is, ook voor mij”, besloot hij. “Maar uiteindelijk draait het om voetbal. Club tegen Gent, elf tegen elf. Laten we gewoon tonen wie de beste is, want dat is wat echt telt.”