Club Brugge krijgt stevig lesje in efficiëntie van KAA Gent en lijdt opnieuw pijnlijke nederlaag

Club Brugge heeft voor de tweede keer deze week verloren. De landskampioen vergat zijn kansen af te maken en kreeg het deksel op de neus van KAA Gent.

Club Brugge wilde de zure nederlaag tegen Borussia Dortmund doorslikken, maar kreeg wel KAA Gent op bezoek. De Buffalo’s hadden al zes wedstrijden niet meer verloren, maar Club startte wel verschroeiend.

Het dwong meteen heel wat kansen af, onder meer Nilsson en Vanaken zagen Roef hun kans uit doel houden. In totaal voetbalde Club 13 pogingen bij elkaar in de eerste helft. Gent kon daar weinig tegenover zetten.

De vijf minuten voor de rust werden een nachtmerrie voor Club. Dean kreeg te veel ruimte in de zestien en knalde via de paal binnen. Een schot van Fadiga verdween via de paal en de voet van Ordonez in doel.

Gent maakt kansen af, geen remontada van Club

Club moest zich bezinnen tijdens de rust, maar de nachtmerrie ging meteen door na de pauze. Gandelman knalde een voorzet van Torunarigha staalhard binnen. Skov Olsen milderde binnen de minuut wel meteen tot 1-3.

Het geloof in een comeback was er weer bij het Brugse publiek, maar dat vertaalde zich niet in goals. Integendeel, Gandelman maakte iets na het uur de 1-4. Nilsson gaf Club twintig minuten voor tijd weer hoop met de 2-4.

Verder dan dat kwam Club Brugge niet meer en zo leed het voor de tweede keer deze week een pijnlijke nederlaag, de reeks van 12 op 12 is gebroken. KAA Gent komt naast Club in de stand, met een wedstrijd minder gespeeld. De Buffalo's pakken zeven op negen.