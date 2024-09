Analist maakt rekensommetje en stelt terechte vraag: "Is dat niet wat veel voor de kampioen?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge verloor het voorbije weekend van KAA Gent. Toch blijft blauwzwart nog op een gedeelde tweede plaats in de klassering staan.

KRC Genk staat afgetekend aan de leiding in de Jupiler Pro League. De ploeg van Thorsten Fink heeft zes punten meer dan eerste achtervolgers Gent, Club Brugge, Antwerp, Charleroi en Anderlecht.

Het was een bijzonder zware week voor Club Brugge. “Als je 7 doelpunten incasseert in 2 wedstrijden, zit er ergens iets niet goed”, vertelt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Op basis van de eerste helft tegen KAA Gent is het nauwelijks te begrijpen dat Club Brugge niet met een mooie voorsprong de rust in ging. Maar plots kreeg blauwzwart in vier minuten twee doelpunten tegen.

“Ieder om de beurt gingen ze in de fout achterin. Dat was tegen Dortmund ook al zo. Nicky Hayen noemde het achteraf zelfs panikeren. Het leek me vooral vrijblijvend verdedigen, met een gebrek aan scherpte.”

Al lijkt er voor blauwzwart zeker nog geen man overboord. “Maar als je de cijfers op een rijtje zet, zie je wel 5 nederlagen op 10 officiële matchen. Dan blijft de vraag: is dat niet wat veel voor de kampioen?”