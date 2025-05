🎥 Iets om naar uit te kijken voor de Anderlecht-fans: Nathan De Cat maakt indruk bij de nationale ploeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan De Cat neemt op dit moment deel aan het Europees kampioenschap U17 met Belgiƫ. Hij was een van de sterspelers tijdens de mooie overwinning tegen Tsjechiƫ.

België heeft Tsjechië verslagen (3-1) in zijn tweede wedstrijd op het Europees kampioenschap onder 17. Een mooie prestatie die de mannen van Bob Browaeys op de 2e plaats in hun groep plaatsen, achter Italië, die ze nog moeten tegenkomen.

De grote man van de overwinning was Ali Camara, de jonge aanvaller van KRC Genk, die een brace scoorde. Maar Nathan De Cat, de ster van het team en een van de weinigen met ervaring in de Jupiler Pro League, leverde ook een knappe prestatie.

Een compilatie van zijn wedstrijd is gepost op sociale media en niet verrassend: de supporters van Anderlecht zijn enthousiast. Hoewel de tegenstand relatief moet worden bekeken, maakt De Cat indruk met zijn technische bekwaamheid, rust aan de bal en zijn vermogen om kort en lang spel af te wisselen.

De Cat mist het einde van het seizoen van RSC Anderlecht om deel te nemen aan dit EK onder 17, waarbij hij waardevolle internationale ervaring opdoet. Bij zijn terugkeer is er geen kans dat de "ket" terugkeert naar RSC Anderlecht Futures.

Hij zal de voorbereiding starten met de A-kern en naar verwachting een van de spelers zijn om volgend seizoen in het Lotto Park in de gaten te houden. Ongeacht welke coach bij Anderlecht komt, zal van hem worden verwacht dat hij De Cat in zijn plannen opneemt.