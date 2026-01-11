🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis heeft op het Gala van de Gouden Schoen de prijs voor 'Doelpunt van het Jaar' ontvangen. De Griekse flankaanvaller van Club Brugge werd bekroond voor zijn omhaal tegen Dender.

Bekroning voor opvallende omhaal

Tijdens het gala werd Tzolis uitgeroepen tot winnaar van de trofee voor het mooiste doelpunt. De Griek kreeg de prijs voor zijn omhaal die hij midden december op het veld van Dender maakte.

De actie ontstond na een voorzet richting het strafschopgebied, waar hij zich omdraaide en de bal via een retro in het zijnet werkte. Het doelpunt betekende op dat moment de 1‑2 in een wedstrijd die Club Brugge uiteindelijk met 1‑5 won.

Tzolis kende een bijzonder productief 2025. Met 25 doelpunten en 23 assists leverde hij een belangrijke bijdrage aan het aanvallende rendement van Club Brugge. Zijn prestaties maakten hem tot een van de meest opvallende spelers van het voorbije jaar.

Stemmen van het publiek

De verkiezing werd bepaald door de stemmen van HLN‑lezers. Zij kozen massaal voor de omhaal van Tzolis, die door velen als technisch hoogstaand en wedstrijdbepalend werd beschouwd. De combinatie van uitvoering, timing en afwerking gaf de actie een duidelijke voorsprong op de andere genomineerden.

In de einduitslag eindigde amateurvoetballer Mauro Van De Veire op de tweede plaats. Zijn inzending kreeg veel waardering, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor de Brugse winger. Anderlecht‑speler Nathan De Cat vervolledigde het podium met de derde plaats. De drie doelpunten vormden volgens de organisatie een gevarieerde en kwalitatieve topselectie.

Lees ook... Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Christos Tzolis
Nathan De Cat

Meer nieuws

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
6
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

20:49
2
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
11
Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

11:00
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
1
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

16:00
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

17:00
3
🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

16:30
Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

13:30
Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

14:00
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

10:30
1
'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

15:00
5
Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

14:30
Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

10/01
11
De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

12:00
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

09:01
Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

13:00
1
Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

10/01
1
Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna Jasperd Jasperd over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Andreas2962 Andreas2962 over Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar -URKO -URKO over Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen -URKO -URKO over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Joe Joe over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op JVD002 JVD002 over De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club' JVD002 JVD002 over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' .. .. over 🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag K SVGO K SVGO over 📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved