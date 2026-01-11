🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

Christos Tzolis heeft op het Gala van de Gouden Schoen de prijs voor 'Doelpunt van het Jaar' ontvangen. De Griekse flankaanvaller van Club Brugge werd bekroond voor zijn omhaal tegen Dender.

Bekroning voor opvallende omhaal

Tijdens het gala werd Tzolis uitgeroepen tot winnaar van de trofee voor het mooiste doelpunt. De Griek kreeg de prijs voor zijn omhaal die hij midden december op het veld van Dender maakte.

De actie ontstond na een voorzet richting het strafschopgebied, waar hij zich omdraaide en de bal via een retro in het zijnet werkte. Het doelpunt betekende op dat moment de 1‑2 in een wedstrijd die Club Brugge uiteindelijk met 1‑5 won.

Tzolis kende een bijzonder productief 2025. Met 25 doelpunten en 23 assists leverde hij een belangrijke bijdrage aan het aanvallende rendement van Club Brugge. Zijn prestaties maakten hem tot een van de meest opvallende spelers van het voorbije jaar.

Stemmen van het publiek

De verkiezing werd bepaald door de stemmen van HLN‑lezers. Zij kozen massaal voor de omhaal van Tzolis, die door velen als technisch hoogstaand en wedstrijdbepalend werd beschouwd. De combinatie van uitvoering, timing en afwerking gaf de actie een duidelijke voorsprong op de andere genomineerden.

In de einduitslag eindigde amateurvoetballer Mauro Van De Veire op de tweede plaats. Zijn inzending kreeg veel waardering, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor de Brugse winger. Anderlecht‑speler Nathan De Cat vervolledigde het podium met de derde plaats. De drie doelpunten vormden volgens de organisatie een gevarieerde en kwalitatieve topselectie.



