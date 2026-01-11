De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

Besnik Hasi staat bekend om zijn vurige coachingstijl, maar wat zich afspeelde in de kleedkamer op de Bosuil ging zelfs voor zijn normen ver. Adriano Bertaccini en Thorgan Hazard vertellen hoe gespannen het er écht aan toe ging.

Besnik Hasi maakt zich vaak nogal druk langs de zijlijn. De Anderlecht-coach staat erom bekend zeer emotioneel te coachen, ook in de kleedkamer gebeurt dat soms. Adriano Bertaccini maakte het vanop de eerste rij mee.

Hij zag hoe Besnik Hasi helemaal door het lint ging in de wedstrijd op de Bosuil. Tijdens de rust maakte Hasi zich goed kwaad. Zijn ploeg stond immers al 2-0 achter na 20 minuten spelen. Anderlecht maakte uiteindelijk nog wel 2-2 gelijk, wat de eindstand werd.

Hasi volledig door het lint in de kleedkamer

"Er sprong een zekering, ja", zegt Bertaccini bij Het Nieuwsblad. "Er werd zelfs met een flesje gegooid. De trainer was zeer boos, omdat we in de eerste helft zo lamentabel voetbalden om ons daarna goed te herpakken na de rust."

"Hij begreep niet waarom het verschil zo groot was. De coach had gelijk dat hij zo woest was. Ik zou net op dezelfde manier gereageerd hebben als trainer", gaat de Anderlecht-spits verder. Ook Thorgan Hazard zag het gebeuren. Hij besefte snel dat het serieus was.

Lees ook... Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia›

"Soms als Besnik zeer boos is, proberen we de situatie weleens te kalmeren met een grapje. Het gebeurt dat de trainer dan ook in de lach schiet en de sfeer weer luchtiger wordt, maar op de Bosuil moest je tijdens zijn donderspeech zelfs niet proberen om te grijnzen. Dan maak je best geen mopje. Je had direct buiten gelegen", aldus Hazard.