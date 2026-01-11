'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leon Bailey lijkt opnieuw op zoek te moeten naar een club. De Jamaicaanse flankaanvaller krijgt bij AS Roma nauwelijks speelminuten en ook bij moederclub Aston Villa ligt geen toekomst klaar.

Weinig perspectief bij Roma

Bailey speelt dit seizoen op huurbasis bij AS Roma, maar komt er nauwelijks aan bod. De club zou daarom openstaan voor een vroegtijdig einde van de overeenkomst. Aston Villa, dat hem in 2021 voor een aanzienlijk bedrag overnam, heeft volgens diverse bronnen geen plaats meer voor hem in de kern. Daardoor wordt een nieuwe tijdelijke transfer overwogen.

Het Spaanse Girona, dat in de lagere regionen van La Liga staat, wordt genoemd als mogelijke overnemer van de huurdeal, zo meldt Fihajes. De club zoekt versterking op de flank en zou het profiel van Bailey bestuderen. Ook Belgische topclubs zouden hem volgen. Zowel Club Brugge als Anderlecht zijn op zoek naar een linkspoot die op de rechterflank kan spelen, een rol die aansluit bij de kwaliteiten van de Jamaicaan.

Terugkeer naar België weinig waarschijnlijk

Hoewel zijn naam circuleert, lijkt een terugkeer naar de Jupiler Pro League weinig realistisch. De financiële voorwaarden vormen een belangrijke drempel. Bailey verdient een salaris op Premier League-niveau, waardoor een Belgische club slechts een deel daarvan zou kunnen overnemen. Een definitieve transfer is uitgesloten; enkel een huurconstructie komt in aanmerking.

Bij Roma kwam Bailey tot nu toe zeven keer in actie in de Serie A. Hij kon daarin geen doelpunt of assist noteren. Ook bij de nationale ploeg blijft zijn bijdrage beperkt tot statistieken uit het verleden: 39 interlands en 7 doelpunten. De huidige vorm maakt een overstap naar een topcompetitie minder evident.

Lees ook... 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'
Zijn overstap naar Roma in augustus 2025 gebeurde op huurbasis, met een vergoeding van naar verluidt 2 tot 3 miljoen euro en een aankoopoptie tussen 20 en 25 miljoen euro. Daarvoor verhuisde hij in 2021 van Bayer Leverkusen naar Aston Villa voor ongeveer 32 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt momenteel op circa 18 miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Leon Bailey

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

20:48
6
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
6
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

20:49
2
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
11
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
1
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

16:00
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

11:00
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag

17:00
3
🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

16:30
Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

13:30
Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

14:00
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

10:30
1
'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

15:00
5
Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

14:30
De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

12:00
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

09:01
Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

13:00
1
Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

12:30
Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

11:30
12
De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

10:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 19
Barcelona Barcelona 3-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-3 Real Madrid Real Madrid
Getafe Getafe 1-2 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 1-1 Real Betis Real Betis
Villarreal Villarreal 3-1 Alaves Alaves
Girona FC Girona FC 1-0 Osasuna Osasuna
Valencia CF Valencia CF 1-1 Elche CF Elche CF
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Levante Levante 1-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 12/01 Celta De Vigo Celta De Vigo

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna Jasperd Jasperd over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Andreas2962 Andreas2962 over Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar -URKO -URKO over Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen -URKO -URKO over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Joe Joe over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op JVD002 JVD002 over De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club' JVD002 JVD002 over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' .. .. over 🎥 Cedric Hatenboer krijgt bij debuut donkerrood na onbegrijpelijke aanslag K SVGO K SVGO over 📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved