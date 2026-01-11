'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

Leon Bailey lijkt opnieuw op zoek te moeten naar een club. De Jamaicaanse flankaanvaller krijgt bij AS Roma nauwelijks speelminuten en ook bij moederclub Aston Villa ligt geen toekomst klaar.

Weinig perspectief bij Roma

Bailey speelt dit seizoen op huurbasis bij AS Roma, maar komt er nauwelijks aan bod. De club zou daarom openstaan voor een vroegtijdig einde van de overeenkomst. Aston Villa, dat hem in 2021 voor een aanzienlijk bedrag overnam, heeft volgens diverse bronnen geen plaats meer voor hem in de kern. Daardoor wordt een nieuwe tijdelijke transfer overwogen.

Het Spaanse Girona, dat in de lagere regionen van La Liga staat, wordt genoemd als mogelijke overnemer van de huurdeal, zo meldt Fihajes. De club zoekt versterking op de flank en zou het profiel van Bailey bestuderen. Ook Belgische topclubs zouden hem volgen. Zowel Club Brugge als Anderlecht zijn op zoek naar een linkspoot die op de rechterflank kan spelen, een rol die aansluit bij de kwaliteiten van de Jamaicaan.

Terugkeer naar België weinig waarschijnlijk

Hoewel zijn naam circuleert, lijkt een terugkeer naar de Jupiler Pro League weinig realistisch. De financiële voorwaarden vormen een belangrijke drempel. Bailey verdient een salaris op Premier League-niveau, waardoor een Belgische club slechts een deel daarvan zou kunnen overnemen. Een definitieve transfer is uitgesloten; enkel een huurconstructie komt in aanmerking.

Bij Roma kwam Bailey tot nu toe zeven keer in actie in de Serie A. Hij kon daarin geen doelpunt of assist noteren. Ook bij de nationale ploeg blijft zijn bijdrage beperkt tot statistieken uit het verleden: 39 interlands en 7 doelpunten. De huidige vorm maakt een overstap naar een topcompetitie minder evident.

Zijn overstap naar Roma in augustus 2025 gebeurde op huurbasis, met een vergoeding van naar verluidt 2 tot 3 miljoen euro en een aankoopoptie tussen 20 en 25 miljoen euro. Daarvoor verhuisde hij in 2021 van Bayer Leverkusen naar Aston Villa voor ongeveer 32 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt momenteel op circa 18 miljoen euro geschat door Transfermarkt.