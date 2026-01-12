Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt
Foto: © photonews

Philippe Clement blikt terug op zijn eerdere buitenlandse passages. De trainer van Norwich City vertelt hoe hij omgaat met ontslagen en welke rol een opmerking van zijn vrouw daarin speelde.

Reflectie op eerdere ontslagen

Clement werkte de voorbije jaren bij Club Brugge, AS Monaco en Glasgow Rangers. Zijn twee laatste buitenlandse opdrachten eindigden voortijdig. Hij geeft aan dat zo’n beslissing altijd hard aankomt.

“Neen, op het moment zelf doet dat pijn, omdat je keihard werkt, iets aan het uitbouwen bent en dan het idee krijgt dat er in de club andere oorzaken zijn waarom de resultaten niet goed zijn”, vertelt hij aan De Zondag. Volgens hem hoort dat echter bij het beroep, waarin stabiliteit zeldzaam is.

Anekdote tijdens periode zonder club

Tijdens een periode thuis volgde Clement een wedstrijd van AS Roma. Zijn vrouw merkte de trainer op het scherm op en herkende hem. “Toen ik thuis zat en naar een wedstrijd van AS Roma aan het kijken was, vroeg mijn vrouw: ‘Wie is die trainer? Ik ken die van ergens’.”

Clement legde uit dat het om Claudio Ranieri ging, een coach met een lange carrière. Hij zocht op waar Ranieri overal actief was geweest en kwam tot een opvallend aantal clubs. “Ik keek op mijn gsm waar hij overal gewerkt had en telde 23 clubs.”

Lees ook... 'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'
De opmerking van zijn vrouw die daarop volgde, zette hem aan het denken over zijn eigen situatie. “Kijk, jij kunt daar zo slecht van zijn wanneer je ontslagen wordt, maar hoe dikwijls heeft die mens dat al niet meegemaakt?”, reageerde zij tot slot.

