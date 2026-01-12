Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis was zichtbaar aangeslagen na het Gala van de Gouden Schoen. De speler van Club Brugge had op een andere uitkomst gehoopt en liet dat na afloop duidelijk blijken.

Teleurstelling na onverwachte derde plaats

Tzolis gold vooraf als favoriet voor de hoofdprijs, maar eindigde uiteindelijk pas als derde. Hij moest de Gouden Schoen aan Ardon Jashari laten. Ook ploegmaat Hans Vanaken ging hem nog voor in het referendum.

De ontgoocheling binnen zijn entourage was merkbaar, al bleef de speler zelf beheerst in zijn reactie. Hij benadrukte dat de uitkomst volledig anders was dan waarop hij had gerekend. “Of ik ontgoocheld ben. Jawel. Want eerlijk, dit had ik totaal niet verwacht”, klinkt het in Het Laatste nieuws.

Binnen de Club-delegatie werd vooral rond winnaar Ardon Jashari verzameld. De Zwitser werd zonder discussie gesteund, al leefde bij velen de verwachting dat de eindstand anders zou uitdraaien. De realiteit bleek echter onverbiddelijk.

Statistieken tegenover eindresultaat

Tzolis kan indrukwekkende cijfers voorleggen, waarmee hij zich in Europa onderscheidt. Toch bleek dat onvoldoende om de stemming naar zijn hand te zetten. De kloof met Jashari was aanzienlijk en liet weinig ruimte voor discussie over de eindrangschikking.

Aan het einde van de telling bedroeg het verschil 108 punten. Tzolis reageerde kort dat resultaat. “Ik wil hem feliciteren, maar heb verder niet veel te zeggen”, klonk het.



“Wat moet ik daarop zeggen? Het zijn jullie die stemmen. Journalisten, analisten. Zij analyseren het spel, toch? Het is wat het is”, besloot de speler van blauwzwart na wat zijn avond vol met glorie moest worden. Maar dat draaide eventjes anders uit...